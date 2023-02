Ostra zima? Na testu 29 avtomobilov tudi presenečenje.

Eden pomembnejših podatkov s testiranja je bila razlika norveškega Motor.no v izgubi realnega dometa proti uradni meritvi po standardu WLTP. Zimske temperature v povprečju bateriji odvzamejo vsaj približno od 20 do 25 odstotkov dosega. To je posledica kemičnih reakcij, ki se pozimi dogajajo počasneje. To ne velja le za avtomobile, temveč tudi za vse elektronske naprave. Norveški test pa so izvajali pri zelo nizkih temperaturah, ki so se spustile tudi do 17 stopinj pod ledišče.

Avtomobil maxus euniq 6, ki sodi pod okrije družbe SAIC, je imel na testu med vsemi porabo najbližje podatku po WLTP. Foto: SAIC

Med testnimi avtomobili je najmanjši upad dosega v primerjavi z WLTP dosegel kitajski avtomobil maxus euniq 6, ki je imel le dobrih deset odstotkov nižji doseg. Pod dvajsetimi odstotki so bili še tesla model S, tesla model X plaid, dva modela znamke MG. Več kot trideset odstotkov manjši doseg so imeli v praksi mercedes EQE, škoda enyaq coupe RS, hongqi E-HS9 in toyota bZ4X.

Omenjeni Maxusov avtomobil zaradi manjše baterije ni bil tako prepričljiv pri celotnem dosegu, ki je komaj presegel 300 kilometrov. Edina, ki je presegla mejo 500 kilometrov, je bila tesla model S v različici standard, več kot s 400 kilometri dosega je v norveški zimi uspelo osmim od 29 testnih avtomobilov. Vsi pa so imeli več kot 300 kilometrov dosega.

Rezultati testa:

doseg na testu izguba po dosegu po WLTP Tesla Model S Standard 530 −16 odstotkov Tesla Model X Plaid 444 −18 odstotkov BMW i4 eDrive 40 434 −23 odstotkov NIO ET7 434 −25 odstotkov BMW i7 xDrive60 424 −28 odstotkov Mercedes EQE 300 409 −33 odstotkov BYD Han 406 −22 odstotkov Nissan Ariya 2WD 400 −24 odstotkov Voyah Free 391 −21 odstotkov Hongqi E-HS9 389 −24 odstotkov Volkswagen ID.5 Pro 378 −28 odstotkov MG ZS LR 352 −20 odstotkov Kia EV6 GT 349 −17 odstotkov Hyundai Ioniq5 4WD 345 −24 odstotkov Kia Niro EV 343 −25 odstotkov MG 4 338 −20 odstotkov Škoda Enyaq Coupe RS 338 −33 odstotkov BMW iX1 337 −21 odstotkov Tesla Model Y 2WD 337 −25 odstotkov Mercedes EQB 250 334 −26 odstotkov JAC e-JS4 323 −25 odstotkov Toyota bZ4X 2WD 323 −35 odstotkov Renault Megane 318 −25 odstotkov Maxus Euniq6 317 −10 odstotkov MG 5 313 −17 odstotkov BYD Atto 3 311 −25 odstotkov Volkswagen ID.Buzz 310 −24 odstotkov MG Marvell R 308 −16 odstotkov Hongqi E-HS9 303 −34 odstotkov

vir: Motor.no