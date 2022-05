Opozorilo ali le težave? Že devet zaporednih mesecev minusa.

Prodaja gospodarskih vozil v Evropi upada že devet mesecev zapored. Trend navzdol obračajo predvsem kombiji, medtem ko je prodaja težjih tovornjakov že na ravni iz lanskega leta. Proizvajalci ne skrivajo težav z dobavo sestavnih delov in proizvodnjo vozil, kar vpliva tudi na dobavne roke. V Sloveniji smo v prvem četrtletju registrirali 3.493 kombijev in tovornjakov.

Prodaja gospodarskih vozil je bila pogosto dober pokazatelj gibanja gospodarske rasti, a v zadnjem obdobju tudi na prodajo teh vozil vplivajo velike težave v proizvodnji in pri dobavi nujnih sestavnih delov. Nekateri proizvajalci so morali za več tednov ustaviti delo v tovarnah, kar vpliva na prodajne rezultate in tudi dolge čakalne dobe.

Prodaja gospodarskih vozil je marca padla že deveti mesec zapored, kažejo podatki evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA. V prvem četrtletju je prodaja upadla za dobrih 18 odstotkov.

Foto: Gašper Pirman

Prodaja gospodarskih vozil pa v prvem četrtletju ni padla v vseh razredih. Najslabše je bilo med vozili z maso do 3,5 tone - pri teh je prodaja v prvih treh mesecih padla za 21 odstotkov, kar je bil najbolj občuten negativni trend.

Pri težkih tovornjakih z maso nad 16 tonami je marca prodaja v Evropi sicer zdrsnila za skoraj pet odstotkov, a zaradi rasti v prvih dveh mesecih je izplen prvega četrtletja še vedno pozitiven - prodaja težkih tovornjakov je zrasla za 0,6 odstotka. Pri srednje težkih tovornjakih je prodaja v prvem četrtletju za dva odstotka slabša kot v enakem obdobju lani.

Po obsegu prodaje so omenjeni razredi zelo različni. V prvem četrtletju so v Evropi tako registrirali 329 tisoč kombijev z maso do 3,5 tone, ob tem pa še 75 tisoč srednje težkih tovornjakov (masa nad 3,5 tone) in 64 tisoč težkih tovornjakov z maso nad 16 ton. Na skupni izplen tako vpliva predvsem prodaja najlažjih gospodarskih vozil, medtem ko je prodaja tovornjakov kljub težavam s proizvodnjo na številnih trgih celo dokaj stabilna.

Najslabši izkupički so pri prodaji gospodarskih vozil z maso do 3,5 tone. Foto: Gregor Pavšič

Iz Slovenije so podatki spodbudni

V Sloveniji smo v prvem četrtletju registrirali 2.278 kombijev z maso do 3,5 tone (-21,5 odstotka), 626 srednje težkih tovornjakov (+19,5 odstotka) in 589 težkih tovornjakov z maso nad 16 ton (+23,7 odstotka). Skupna prodaja gospodarskih vozil v Sloveniji je letos za okrog 15 odstotkov pod ravnjo lanskega prvega četrtletja.

do 3,5 t nad 3,5 t nad 16 t SKUPAJ Francija 90.535 11.864 10.533 112.932 Velika Britanija 74.344 10.541 8.385 93.270 Nemčija 57.873 19.934 14.851 92.658 Italija 43.367 6.753 5.758 55.878 Španija 26.052 5.972 5.246 37.270 Poljska 15.863 7.217 6.679 29.759 Nizozemska 16.049 3.808 3.456 23.313 Belgija 15.118 2.223 1.991 19.332 Irska 9.366 680 586 10.632 Švedska 8.109 1.249 1.136 10.494 Danska 7.479 1.291 1.160 9.930 Avstrija 5.568 1.624 1.555 8.747 Norveška 6.017 1.352 1.067 8.436 Portugalska 6.428 1.057 941 8.426 Švica 6.665 790 686 8.141 Češka 4.011 2.029 1.803 7.843 Madžarska 4.257 1.257 1.199 6.713 Romunija 3.098 1.690 1.633 6.421 Finska 2.988 859 640 4.487 Litva 765 1.775 1.764 4.304 Slovenija 2.278 626 589 3.493 Slovaška 1.966 780 715 3.461 Bolgarija 1.165 877 852 2.894 Hrvaška 1.953 317 271 2.541 Grčija 2.019 160 120 2.299 Luksemburg 1.091 293 278 1.662 Latvija 685 393 383 1.461 Estonija 1.043 212 194 1.449 Ciper 480 10 3 493 Islandija 310 42 28 380

vir: ACEA