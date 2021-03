Okrepitev varnosti na avtocestah: promet bo nadzirala policija #video

V prenovljeni stavbi nekdanje prometne policije v Postojni so danes uradno odprli prostore Uprave avtocestne policije. Znotraj uprave bo usklajeno delovalo pet specializiranih enot, in sicer Ljubljana, Celje, Maribor, Koper in Novo mesto, ki bodo s stalno prisotnostjo na avtocestah pokrivale območja ene ali več policijskih uprav.

Avtocestna policija bo delovala kot nova notranja organizacijska enota Generalne policijske uprave. Ljubljanska enota, ki bo imela odslej svoj sedež v Postojni, že začenja delo, začetek delovanja preostalih enot v Celju, Mariboru, Kopru in Novem mestu pa je predviden 1. maja prihodnje leto. Dogodka ob otvoritvi v Postojni so se udeležili minister za notranje zadeve Aleš Hojs, namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak in direktor uprave Andrej Jurič.

Dolgoletna želja policije

Hojs je po poročanju STA v nagovoru izpostavil, da je bila organizacija avtocestne policije dolgoletna želja policije in Družbe za avtoceste RS (Dars), saj želijo na tak način zagotoviti večjo prometno varnost na naših avtocestah in hitrih cestah. Poleg nadzora prometa in ukrepanja zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov bo skrbela tudi za preprečevanje in odkrivanje kaznivih ravnanj in njihovih storilcev ter preiskovanje prometnih nesreč.

"Z večjo prisotnostjo policijskih patrulj na avtocestah želimo vplivati na dvig prometne kulture," je še poudaril Hojs. Pečjak je v izjavi ob koncu dogodka povedal, da se je za delo v Upravi avtocestne policije prijavilo večje število policistov iz drugih uprav. Ob polnem delovanju bodo potrebovali okrog 300 policistov, okrog 200 naj bi jih prišlo prihodnje leto s policijske akademije. V postojnski upravi bo sicer zaposlenih deset delavcev.

S finančnimi sredstvi bo delo avtocestne policije podprl tudi Dars. Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak višine sredstev danes ni želel razkriti. "Skupaj s policijo z današnjim dnem uvajamo red na slovenskih avtocestah in zagotovili bomo, da bodo te bolj varne in bolj pretočne," je povedal Hajdinjak. Po njegovih besedah se je Dars s podpisom pogodbe že lani zavezal, da bo sofinanciral opremo avtocestne policije, pomagal pa bo tudi pri zagotovitvi prostorov na slovenskem avtocestnem križu.

V Postojni, kjer se že več let dogovarjajo o novem avtocestnem priključku pri počivališču Ravbarkomanda, pa ga bodo tudi uredili. Hajdinjak sicer ni znal povedati, ali bo nov priključek namenjen le avtocestni policiji za hitrejši dostop ali pa bo ta priključek namenjen vsem uporabnikom avtoceste na Postojnskem, piše STA.