Znotraj Volkswagnovega koncerna je zdaj Seat dobil nalogo za razvoj najmanjših električnih avtomobilov z modularne platforme MEB lite. Za zdaj so razkrili prvi oris novega avtomobila za ta razred, ki bo dimenzijsko primerljiv z modeloma arona in volkswagen T-cross; imel bo torej povsem električni pogon, a obliko križanca.

Vozilo tudi za preobrazbo španske avtomobilske industrije

Tak avtomobil želijo pripraviti do leta 2025, ko bo predvidoma stal od 20 do 25 tisoč evrov. Za zdaj se še niso dokončno odločili, ali bo spadal pod znamko Seat ali Cupra. To bo odvisno predvsem od dejanske cene avtomobila. Seatova vozila morajo biti cenovno dostopnejša, medtem ko ima Cupra premijski pedigre in zato lažje upraviči nekaj tisočakov višjo ceno.

Nove majhne električne avtomobile bodo izdelovali v Španiji in sicer v tovarni Martorell pri Barceloni. Razvoj novega avtomobila in prilagojene platforme je zato pomemben tudi zaradi preobrazbe španske avtomobilske industrije.