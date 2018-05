Obtožba v ZDA: Winterkorn znova pod žarometi

Kljub vloženi obtožnici Winterkorn ameriških zaporov ne bo videl, saj je trenutno v Nemčiji, ki svojih državljanov ne izroča drugim državam. Foto: Reuters

Obtožnica je bila vložena v Detroitu

Obtožbe proti Winterkornu, ki je septembra 2015 odstopil kot vodja skupine Volkswagen, so že marca vložili na zveznem sodišču v Detroitu, a je obtožnica postala uradna včeraj. 70-letnika obtožujejo, da je bila shema, po kateri so inženirji s tehničnimi prijemi poskrbeli, da so dizelski avtomobili na uradnih testih dosegali nižje vrednosti izpustov zdravju škodljivih dušiko-oksidov od realnih, podrobno zasnovana in je bil z njo seznanjen tudi vrh Volkswagna z glavnimi menedžerji.

Jeff Sessions, državni tožilec, je ob vložitvi obtožnice dejal: ''Današnja obtožnica domneva, da je Volkswagnova shema za goljufanje zakonskih omejitev prišla vse do vrha podjetja. Gre za resne obtožbe, zato bomo to zadevo obravnavali v polnem obsegu zakona."

V aferi dieselgate obtožena deveta oseba

Winterkorn je deveta oseba, ki so jo obtožili v ZDA glede afere dieselgate. Dva obtoženca sta priznala krivdo in sta že v zaporu, preostalih šest pa je v Nemčiji in se bodo zaporni kazni verjetno izmuznili. Prav tako ni v priporu Winterkorn, ki najverjetneje rešetk zapora ne bo nikoli videl. Nemčija namreč ne izroča svojih državljanov.