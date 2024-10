Novosti zadnjega meseca, ti v Sloveniji še niso bili registrirani #video

Mesec september je bil za avtomobilske trgovce v Sloveniji uspešen. Registrirali so 4.461 novih avtomobilov, kar je deset odstotkov več kot v istem mesecu lani, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovski zbornici. Na letni ravni je število novih registracij v prvih devetih mesecih 6,8 odstotka višje kot v tem obdobju lani.

Renaultov 5 je v Sloveniji še vedno veliko. Revoz jih je začel izdelovati že leta 1989. Novodobna petka bo električna. Foto: Renault

Zanimiv pa je pogled na tiste avtomobilske novosti, ki jih v Sloveniji še nismo imeli registriranih. Oziroma bolje rečeno – istomenski avtomobili so bili nekoč redek pojav na slovenskih cestah, novodobni primerki pa so povsem druga vozila z resda istim imenom.

To velja predvsem za električni renault 5. Uvoznik je že registiral prvega, a uradno ta avtomobil na trg prihaja v začetku naslednjega leta. Renault je registriral tudi že prvega električnega scenica. Veliko jih vozi po slovenskih cestah, a ti z novim razen imena nimajo prav ničesar skupnega.

Donfgeng box na evropski premieri v Torinu. Foto: Gregor Pavšič

Največ polnih novosti meseca septembra je električnih. Poleg petke in scenica so trgovci registrirali prvega dongfeng boxa. Zanimiv štirimetrski avtomobil za 24 tisočakov pa z večjo količino vozil iz Kitajske prihaja šele novembra. En primerek so pripeljali tudi uvozniki korejske znamke KG Mobility (nekoč SsangYong), in sicer električno različico torresa. Porsche je prejšnji mesec že registriral prvih pet macanov v novi generaciji, ki bo za Evropo le še električna.

Renault scenic je nov električni model, ki pa z istoimenskim prehodnikom nima ničesar skupnega. Foto: Gregor Pavšič

Zmes hummerja, cybertrucka in še česa …

Ena najposebnejših novosti je Dongfengov robustni električni terenec Mhero, ki se zdi kot kombinacija hummerja, Mercedesovega razreda G in Teslinega cybertrucka. Poganjajo ga štirje elektromotorji, zaradi neto mase 3,3 tone pa zanj zgolj vozniško dovoljenje kategorije B ne bo dovolj. Mhero stane 140 tisočakov.

Med električnimi novostmi omenimo še prvega registriranega mercedesa EQT.

Registrirali tudi prve štiri fiate 600

Pri avtomobilih s klasičnimi pogoni sta med novostmi prejšnji mesec izstopala predvsem dva. To sta bila hibridni MG3, ki smo ga prejšnji teden vozili med Ljubljano in Istro, in prvi štirje fiati 600. Več o tej Fiatovi novosti po naših prvih kilometrih v začetku prihodnjega tedna.