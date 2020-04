Novost z uporabo žarometov: bi jo sprejeli tudi v Sloveniji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Japonskem bodo morali imeti vsi novi avtomobili funkcijo samodejnega prižiganja žarometov, s čimer upajo na večjo varnost predvsem v jutranjih in poznopopoldanskih konicah.

Japonci so novo pravilo glede žarometov v avtomobilih začeli uporabljati 1. aprila letos. Vsi od takrat izdelani avtomobili morajo imeti funkcijo žarometov, ki bodo samodejno vklopljeni. Voznik jih ne bo mogel samodejno izklopiti oziroma bo to lahko storil takrat, ko bo zunaj dovolj svetlo.

Po sončnem zahodu jih voznik ne bo mogel več izklopiti

Avtomobilski žarometi bi se morali samodejno vklopiti dve sekundi po tistem, ko raven svetlobe v okolju pade pod tisoč luksov. V praksi to pomeni približno 15 minut pred sončnim zahodom, ko je nebo jasno. Na drugi strani bi se žarometi samodejno ugasnili, ko raven svetlobe doseže sedem tisoč luksov.

Bi morali imeti tudi avtomobili v Evropi samodejno funkcijo vklopa žarometov? Da, to bi povečalo vidnost na cesti. 88,89% +

Ne, to ni potrebno. 11,11% +

Japonci v boj s prometnimi nesrečami v mračnih delih dneva

Avtomobili, ki so jih izdelali pred letošnjim aprilom, bodo lahko klasične žaromete uporabljali še do oktobra prihodnje leto. Za tovornjake in avtobuse je rok zamenjave oktober 2023.

Japonci želijo s to spremembo predvsem zmanjšati število prometnih nesreč v jutranjih ali večernih prometnih konicah, v katere so zaradi slabše vidljivosti pogosto udeleženi tudi kolesarji in pešci.

V številnih evropskih državah je uzakonjena uporaba žarometov tudi čez dan, med te spada tudi Slovenija. Pri modernih avtomobilih se predvsem v slabših vremenskih razmerah pojavlja težava z delovanjem samodejnih dnevnih (sprednjih) luči, ki ne osvetlijo dovolj zadnjega dela avtomobila.