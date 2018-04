Novo ime in osemstopenjski menjalnik za Citroënovo družinsko paleto

Foto: Citroën

Ime picasso so imeli družinsko naravnani Citroënovi modeli na osnovi C4, Francozi pa so ta naziv pri pet- in sedemsedežnih avtomobilih uporabljali zadnjih 12 let. Ime picasso se torej poslavlja in od zdaj se bodo tudi ti avtomobili imenovali spacetourer. Modela bosta torej C4 spacetourer in grand C4 spacetourer. S tem bodo pri Citroënu povzeli ime, ki so ga prvič uporabili za svoj novi potniški kombi.

Povečano udobje z novim samodejnim menjalnikom

Poleg novega imena bo letošnjo pomlad Citroën začinil še z novo generacijo samodejnega menjalnika EAT8, ki bo sprva na voljo z dizelskim motorjem BlueHDi 160, kasneje v letu pa bodo osemstopenjski samodejni menjalnik začeli vgrajevati tudi z drugimi motorji.

Menjalnik bo mogoče ročno upravljati z obvolanskima prestavnima ročicama, zasnovan in razvit pa je bil v sodelovanju s specializiranim japonskim podjetjem Aisin.​​​