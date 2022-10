Novi Mercedesov SUV: zanj bo treba imeti vsaj sto tisočakov

Mercedes-Benz je razkril novi veliki električni športni terenec EQE EUV, ki je manjši od že znanega EQS SUV in bo predstavljal odgovor na tekmece, kot so (bodo) BMW iX, volvo EX90 in maserati grecale folgore. To je četrti avtomobil z namenske električne platforme EVA, s katere poleg EQS SUV že poznamo limuzinska EQS in EQE.