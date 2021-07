Novi mercedes AMG SL: taka bo notranjost #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedes-Benz bo letos predstavil ta novi športni avtomobil, ki ga na evropskih cestah že pospešeno testirajo. Uradno so zanj zdaj objavili le fotografije notranjosti. Ta ima sedežno razporeditev 2 + 2, spredaj pa zdaj že prepoznavno novo Mercedesovo zasnovo s pokončnim zaslonom. Tega so začeli uporabljati že v novem razredu S.

Pri vozniškem prostoru so namenili veliko pozornosti raznim prestižnim podrobnostim. Tako je usnjeno oblazinjenje lahko dvobarvno, v vrata so integrirani Burmestrovi zvočniki in podobno.

Glede razporeditve sedežev 2 + 2 je na voljo še ta podatek, da je imel Mercedes-Benz nazadnje tako razporeditev v modelu SL (oznaka R129) iz leta 1989.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz