Novi drzni načrti Porscheja? Prihajajo čez pet let.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V visokopremijskem razredu se na trgu pojavlja vse več električnih avtomobilov in povpraševanje po njih hitro raste. Na Kitajskem je na primer Nio že močno zarezal v tržne deleže preostalih znamk v tem segmentu. Prihaja ameriški Lucid, svoje adute so že predstavili pri Audiju in Mercedes-Benzu. Njihov električni EQS danes velja za avtomobil z najdaljšim dosegom med električnimi vozili v Evropi, kjer Lucid svojega avtomobila air še ne prodaja.

Porsche je s taycanom uspešno preizkusil zanimanje za električni pogon med svojimi kupci. Foto: Gašper Pirman

Velike načrte z električnimi pogoni ima tudi Porsche. Leta 2019 so začeli prodajati taycana in jih lani prodali 41 tisoč (med skupno več kot 300 tisoč prodanimi vozili). Taycan je prodajno prehitel model 911. Letos so v prvem polletju prodali dodatnih 18.900 taycanov.

Porsche že nekaj časa pripravlja električno različico macana, svojega najuspešnejšega modela, za prihodnja leta pa so načrti še bolj ambiciozni. Do leta 2025 želijo imeti polovico prodaje elektrificirane (skupaj s priključnimi hibridi), leta 2030 pa naj bi osem od vsakih desetih prodanih porschejev poganjal izključno električni motor.

Leta 2027 Porschejeva platforma SSP sport

Del te strategije bo, za zdaj še neuradno, tudi električna različica panamere. Ta bi bila lahko, če bi zanjo uporabili daljšo medosno razdaljo, neposredni odgovor na omenjeni mercedes EQS in lucid air. Električna panamera bi nastala na novi Volkswagnovi platformi SSP, ki jo bo nemški koncern uporabljal po letu 2026. Porsche za to platformo razvija svojo različico sport, ki bi bila osnova tako za panamero kot tudi novo generacijo taycana. Porsche bo to platformo predvidoma predstavil leta 2027.

Taycan je dolg 4,9 metra in ima 2,9 metra medosne razdalje, panamera pa ima v kitajski izvedbi danes dolžino 5,1 metra in 3,1 metra medosne razdalje.