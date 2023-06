Novi avtomobili v BiH: subvencije tudi za hibride

Vlada Bosne in Hercegovine je objavila razpis za pridobitev sredstev ob nakupu električnih avtomobilov. Leta 2023 bo na voljo milijon bosansko-hercegovskih konvertibilnih mark oziroma približno pol milijona evrov. Sredstva bodo razdelili na dve dela, in sicer za fizične in pravne kupce. To je novost v primerjavi z lanskim letom, ko so bile subvencije na voljo le za fizične kupce, ne pa tudi za podjetja.

Za električne avtomobile bo subvencija znašala deset tisoč mark, za priključnega hibrida sedem tisoč mark in za nakup polnega hibrida pet tisoč mark. Sredstva bodo na voljo letos do decembra oziroma do razpoložljivosti obsega subvencij.

Če bi subvencije v celoti porabili za električne avtomobile, bi bilo subvencij dovolj za približno sto novih avtomobilov.