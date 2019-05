Nova stranska ogledala: pri tej znamki bodo serijska #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Honda je kompaktni električni avtomobil, ki si je zaradi dimenzij in minimalističnega oblikovanja prislužil veliko simpatij, predstavila tudi letos na avtomobilskem salonu v Ženevi. Japonci so zdaj potrdili, da bodo avtomobil serijsko opremili z digitalnimi stranskimi ogledali. Rešitev je podobna kot pri električnemu audiju e-tronu quattro, kjer pa so taka ogledala doplačljiva.

Zunanji kameri sta zasnovani tako, da se kapljice dežja ne morejo nabirati na lečah in motiti pogleda. Foto: Honda Veliko manjši upor in boljša vidljivost v slabem vremenu

Prek zunanje kamere se bo pogled nazaj vozniku prikazal na dveh šestpalčnih zaslonih (na vsaki strani armaturne plošče) v notranjosti vozila. Zunanji kameri bosta majhni in ne bosta segali prek širine avtomobila oziroma blatnikov koles. V primerjavi s klasičnimi ogledali bodo upor zmanjšali za okrog 90 odstotkov. Zgolj po zaslugi teh kamer se bo celotna aerodinamična učinkovitost vozila povečala za skoraj štiri odstotke.

Iz vidika varnosti pri Hondi največji napredek vidijo v primeru slabega vremena ali nočne vožnje, ko je mogoče zaslone s pogledom nazaj primerno osvetliti. Zunanji kameri sta zasnovani tako, da se kapljice dežja ne morejo nabirati na lečah in motiti pogleda.

Stranski kameri ne segata prek širine blatnikov. Foto: Honda

Poleg kamer na vratih ima Hondin avtomobil (za zdaj) tudi kljuke vrat, ki pred uporabo izskočijo. Foto: Honda