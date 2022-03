Nov rekord? Za clia odšteli več kot sto tisočakov.

Na dražbi v Angliji so renault clia V6 iz leta 2004 prodali za kar 90 tisoč funtov. To naj bi postal najdražje prodani clio vseh časov.

Renault clio je imel v prvih dveh generacijah prav posebno različico V6, ki jo je poganjal sredinsko postavljeni trilitrski šestvaljni motor. Moč motorja je bila v drugi generaciji clia 255 "konjev", ki so se na zadnji kolesi prenašali prek ročnega šeststopenjskega menjalnika. Kot smo poročali lani, je imel šestvaljnega clia v Sloveniji tudi Stephane Galoustian, takratni direktor komercialne divizije Revoza v Sloveniji.

Clio V6 leta 2001 na avtomobilski razstavi v Ljubljani. Foto: osebni arhiv Bojan Prosenc

Na dražbi v Veliki Britaniji so zdaj zanimiv primerek takega clia prodali za kar 90 tisoč britanskih funtov oziroma 108 tisoč evrov. To naj bi bil do zdaj najvišji znesek, ki ga je kdo namenil za nakup clia.

Prodani avtomobil je letnik 2004 in ima za seboj slabih 28 tisoč kilometrov. Njegova posebnost je strupeno rumena barva. Od skupno 1.309 izdelanih so jih le 21 ponudili s to barvo in od tega le osem z volanom na desni strani. Vse to je vplivalo na ekskluzivnost tega clia in zato tudi njegovo visoko ceno.

Foto: Collecting Cars

Foto: Collecting Cars