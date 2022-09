Nov presežek brez elektrike: motor V12 in ročni menjalnik

Utopia je naslednik huayre, ki so jo pri Paganiju razvijali šest let. Zvesti so ostali svoji tradiciji izdelave peresno lahkih in zmogljivih superšportnikov. Utopia ima tako maso le 1.260 kilogramov, kar je 67 kilogramov manj, kot je znašala masa pri huayri, in kar 716 kilogramov manj kot konkurenčne, a povsem električno gnane pininfarine battiste.

Foto: Pagani

Brutalni motor V12 in ročni menjalnik

Namesto sedemstopenjskega sekvenčnega menjalnika v huayri ima utopia celo sedemstopenjski ročni menjalnik, ki so ga izdelali pri francoskem Xtracu. Z ročnim menjalnikom in šestlitrskim atmosferskim motorjem V12, ki zmore dobrih 860 "konjev", je to avtomobil za prave sladokusce. Tako kot do zdaj je tudi to Mercedesov motor AMG.

Vseh 99 so že prodali

Pagani bo izdelal le 99 primerkov utopie, ki so pričakovano že vsi razprodani. Cene za zdaj uradno še niso znane, zagotovo pa lahko pričakujemo večmilijonske zneske.

Foto: Pagani

Foto: Pagani

Foto: Pagani

Foto: Pagani

Foto: Pagani

Foto: Pagani