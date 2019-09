Nov korejski malček: obljube so zares velike #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hyundai je pri tretji generaciji i10 nekoliko bolj izpostavil dinamične linije in s tem želijo nagovoriti mlade voznike. Avtomobil je zdaj dva centimetra nižji in za dva centimetra so mu prek razširjenih blatnikov povečali tudi širin. Hyundai želi z njim ponuditi tehnološko najbolj dovršen avtomobil razreda.

Postal bo širši, nižji, malenkostno daljši in predvsem prostornejši

Medosna razdalja bo zdaj štiri centimetre daljša. Ker so obenem skrajšali sprednji in zadnji previs, je dolžina avtomobila narasla le za centimeter. Hyundai napoveduje več prostora na zadnji klopi in za ta razred zelo spodobnih 252 litrov prtljažnega prostora.

Avtomobil bo imel v notranjosti lahko osempalčni digitalni zaslon, podpiral bo sistema Car Play in Android Auto, na voljo bo vzvratna kamera, brezžično polnjenje telefona, prav tako bo imel i10 lahko sistem samodejnega zaviranja in samodejnega držanja smeri znotraj prometnega pasu.

Na ceste prihodnje leto, izdelovali ga bodo Turki

Korejski malček bosta poganjala litrski ali 1,2-litrski bencinski motor. Pozneje bo predvidoma na voljo še močnejši trilitrski bencinski turbo motor. Avtomobil bodo izdelovali v turškem Izmitu, kjer poteka tudi proizvodnja hyundaia i20.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai