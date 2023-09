Nov center za 100 milijonov: Audi bo tu razbijal svoje avtomobile #foto

To za Audi ni prvi tovrsten objekt, saj so prvo halo za testiranje varnosti avtomobilov odprli že leta 1970 in jo uporabljali naslednjih 50 let. Že dve leti po odprtju so dobili tudi prve lutke, ki ponazarjajo potnike v avtomobilih.

Razvoj varnostne ravni novih avtomobilov je zelo zapleten postopek. Lutke so opremljene tudi s po 150 senzorji, ki v trku zabeležijo mnoge podatke. Pri analizi razbitih avtomobilov si pomagajo s tridimenzionalnim skeniranjem, prav tako pa imajo na voljo tudi sisteme za analizo gibanja v času trka.

Audi je novo poslopje za take preizkuse gradil tri leta, stalo pa je 100 milijonov evrov. V tem centru bo delalo okrog sto ljudi. Uporabili bodo več kot 60 lutk, ki ponazarjajo potnike v avtomobilih vse od 18-mesečnega dojenčka do odraslih ljudi s težo več kot 150 kilogramov. Prostora bodo imeli veliko tudi za 90-stopinjske trke.

Še preden pa za testne namene razbijejo svoje avtomobile, opravijo številne računalniške simulacije trkov. Še preden izdelajo prototip novega avtomobila, opravijo več deset tisoč računalniških simulacij.

Foto: Audi

