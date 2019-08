Ni še jasno, zakaj je v garaži eksplodiral ta avto

Homeowner's insurance companies take note: $TSLA $TSLAQ



"Hyundai Kona catches fire and explodes in Île-Bizard garage"



"The explosion launched the garage door clean off and sent it flying across the street."https://t.co/cQCcRWSLMw pic.twitter.com/soJINo7bkV — passthebeano (@passthebeano) 27 July 2019

Zaenkrat edini takšen primer

Pred meseci se je samovžgalo kar osem Teslinih modelov S, a tokrat je za silovito eksplozijo poskrbela električna hyundai kona. Na majhnem otoku Île-Bizard blizu Montreala je lasnik Piero Cosentino opazil, da se iz garaže, kjer je bila parkirana njegova kona electric vije gost črn dim. Le nekaj trenutkov kasneje so njegov avtomobil že zajeli ognjeni zublji in povzročili za uničenje večine njegove hiše.

Lastnik je takoj izklopil glavno varovalko v hiši, vendar to ni ustavilo požara, saj se avtomobil v času samovžiga ni polnil. Cosentino je svoj električni avto kupil marca letos, pred časom pa je praktično eksplodiral v njegovi garaži. Sunek je bil tako močan, da so garažna vrata odletela čez celotno cesto in pristala na strehi sosednje hiše. Zaradi sile udarca je na strehi nastala ogromna luknja, kona pa je v celoti zgorela. K sreči na poti izstrelka letečih vrat ni bilo nikogar, zato v nesreči ni bil nihče poškodovan.

Hyundai bo nesrečo raziskal

''Smo v stiku s stranko. Sodelujemo z oblastmi in gasilci v Montrealu, da bi prišli do vzroka požara, ki zaenkrat še ni znan. Tako kot je vedno v takšnih primerih so naše stranke na prvem mestu in bomo pohiteli, da hitro ugotovimo vzrok požara,'' je situacijo komentiral Jean François, tiskovni predstavnik kanadskega dela Hyundaija.