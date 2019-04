Presenečenje v garaži: samovžig tesle S? #video

Kadarkoli pride do razprave o Tesli, njihovih prodajnih številkah, avtomobilih ali o Elonu Musku, se vedno odpre vroča tema. Tokrat je eden izmed njihovih avtomobilov postal resnično vroč, saj se je v Šanghaju samodejno vžgal model S. Američani so na prizorišče že poslali svojo ekipo, ki bo raziskala, zakaj se je tesla vžgala sama od sebe, internet pa so preplavili posnetki varnostnih kamer.

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China 🇨🇳 1st generation Tesla Model S caught Fire 🔥 underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1 — Jay in Shanghai (@ShanghaiJayin) 21 April 2019

Na vidiku nova težava?

Za zdaj informacij, zakaj je prišlo do samovžiga, ni. Na posnetku nadzorne kamere s podzemne garažne hiše je razvidno le, da se je teslin model S samodejno vžgal. Sprva se je izredno hitro iz avtomobila zakadilo, čez nekaj sekund pa so avto že zajeli ognjeni zublji.

Posnetek je sprva prek Twitterja razkril uporabnik Shanghai Jay, hitro pa so nanj odgovorili pri Tesli. V odgovoru so sporočili, da so na kraj dogodka že poslali ekipo, ki bo preučila, zakaj je prišlo do požara. Do konca preiskave pa pri Tesli ne komentirajo vzroka nesreče in vžiga, ki je poskrbel tudi za popolno uničenje sosednjega audija.

V preteklosti je Tesla že imela težave z nenadnim samovžigom, še posebej v primeru nesreče. Litij-ionska baterija se v primeru trka poškoduje, kratek stik pa povzroči vžig baterij, a tokrat je šlo za samovžig parkiranega avtomobila. Zaradi gorljivih materialov se ogenj hitro razširi, zato številne zanima, zakaj je prišlo do samovžiga.