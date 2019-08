Neverjetno: poglejte, kaj so ose naredile v tem avtu #video

Jude Verret je poklicni čebelar iz ameriške zvezne države Louisiana, ki se preživlja z uničevanjem gnezd najrazličnejših insektov. Svoje delo objavlja tudi na internetu. Medtem ko je imel do zdaj največ dela z insekti v stanovanjskih objektih, so ga tokrat poklicali do manjšega Chevroletovega avtomobila.

Ose so povsem preuredile parkiran avtomobil

V njem se je naselila posebna vrsta os (vespula squamosa), ki živi prav na področju srednjega in vzhodnega dela ZDA. Te so povsem preuredile notranjost avtomobila in že izdelovale svojo veliko kolonijo. Po Verretovih besedah tako velike kolonije tovrstnih os vseeno niso običajne, temveč so posledica dveh zaporednih zelo milih zim na tem področju. V takih pogojih so se lahko ose nadpovprečno namnožile.