Neverjetno, družina v kombiju preživela plaz #video

Nemška družino je med spuščanjem z ledenika Stubai v Avstriji zajel plaz, ki pa so ga ujeti v kombiju preživeli brez resnejših poškodb.

Volkswagen transporter je kazal posledice poškodb. Na prvi pogled se je zdelo, da je doživel prometno nesrečo. Imel je stisnjeno streho, razbita stekla in odlomljena stranska ogledala. Toda kombi teh poškodb ni dobil v prometni nesreči, temveč v srečanju s plazom.

Družina brez resnejših poškodb

Na cesti z ledenika Stubai se je nahajala šestčlanska družina iz Frankfurta. Nenadoma so se med vožnjo postavili na pot plazu, ki je njihov kombi zajel in ga prevrnil. S kolesi je bil usmerjen proti pobočju. Vozilo je bilo dovolj trdno, da je zadržalo gmoto snega in podrto drevje. Nemci v kombiju niso doživeli resnejših poškodb.

"Imeli smo veliko srečo, a tudi zelo varno vozilo," je za nemške medije dejal Thomas Kersting, lastnik kombija.

Foto: osebni arhiv Thomas Kersting

