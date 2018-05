Neverjetno: Dobil kazen za vožnjo s 696 km/h

Zaradi računalniške napake so Belgijcu poslali globo za neverjeten prekršek glede hitrosti vožnje. Z opel astro je domnevno vozil kar 696 kilometrov na uro.

Po družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija obvestila, ki prikazuje absurdno prekoračitev omejitve hitrosti.

Zagrozili so mu z globo 6.597 evrov

Belgijec je v bližini kraja Quievrain blizu belgijsko-francoske državne meje res vozil prehitro, je pozneje sporočila belgijska policija. Ujeli so ga na odseku, kjer je omejitev hitrosti znašala 50 kilometrov na uro, on pa je dejansko vozil s hitrostjo 60 kilometrov na uro.

Toda domov je dobil precej bolj absurdno obvestilo o prekršku, ki je navajalo hitrost kar 696 kilometrov na uro - in to z opel astro. Potem ko se je policiji pisno pritožil, so ti napako našli v računalniškem programu. Očitno pred pošiljanjem obvestila nihče ni opazil navedene hitrosti, ki se ji serijski avtomobili ne morejo niti približati.

Za takšno prekoračitev hitrosti bi sicer Belgijec plačal 6.597 evrov globe.