Neumnost iz ZDA: motor dvignil z rokami in komaj preživel #video

Ta Američan je Chris Bennett in v domači delavnici je želel iz svoje toyote odstraniti celoten motor. Tega pa se ni lotil s primernim orodjem in dvigalom, temveč ga je poskusil odstraniti le z močjo svojih rok.

Imel je veliko sreče

Motor je resda videti dokaj majhen, toda po dvigu je Bennett izgubil ravnotežje in padel na tla. Motor je pri tem padel na njegovo nogo in pri tem je očitno imel veliko sreče. Motor mu je nogo sicer poškodoval, a ta ni zlomljena, le za malenkost pa je motor tudi zgrešil arterijo in s tem še veliko resnejšo poškodbo.