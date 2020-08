Nepredstavljivo, Evropejci (vsaj za zdaj) prehiteli Kitajce

Na Kitajskem so leta 2018 prodali 1,26 milijona električnih vozil in bili kljub malenkostnemu padcu lani (1,2 milijona avtov) vrsto let po prodajnih številkah daleč pred preostalimi državami. A vse večja priljubljenost električnih avtomobilov v Evropi je prevesila tehtnico in v prvih sedmih mesecih so v Evropi prodali več električnih avtov, kot so jih na Kitajskem.

Matthias Schmidt, neodvisni nemški analitik, je v svojem poročilu zapisal, da so v Zahodni Evropi (ter na Islandiji, Norveškem in v Švici) v prvih polnih šestih mesecih kupci kupili pol milijona električnih avtov in priključnih hibridov. S tem so Evropejci kupili 14 tisoč električnih avtov več kot Kitajci v enakem obdobju.

Bogate subvencije povečujejo priljubljenost

Za to, da se je zgodilo nepredstavljivo, so po besedah Schmidta "krive" predvsem bogate državne subvencije, dodatne subvencije proizvajalcev in davčne olajšave na največjih evropskih trgih, ki so se pojavile kot odgovor na padec prodaje zaradi epidemije novega koronavirusa.

Po drugi strani pa Kitajci zmanjšujejo državne subvencije, saj želijo povečati neodvisnost proizvajalcev. S tem so močno vplivali na samo prodajo električnih avtov, na padec prodaje pa je močno vplivala še sama epidemija.

Renault zoe je prodajno najuspešnejši električni avtomobil pri nas in tudi v Evropi. Foto: Gregor Pavšič

Priključni hibridi z večjim kosom pogače

V Evropi so v sedmih mesecih prodali kar 231 tisoč priključnih hibridov, kar je več kot polovico več, kot so jih prodali na Kitajskem Tesla bo v svoji kitajski tovarni izdelala do 500 tisoč avtov letno, zato je prednost Evrope najverjetneje le kratkotrajna. Foto: Društvo DEMS (108 tisoč), toda Kitajska še vedno ostaja največji trg za izključno električna vozila. V enakem obdobju so jih prodali 378 tisoč, v Evropi 269 tisoč.

Če bodo kupci še zmeraj s takšnim tempom kupovali električna vozila, bodo v Evropi prvič v zgodovini presegli milijon prodanih električnih vozil. Velik doprinos h končni številki bo imel tudi prihod Volkswagnovega modela ID.3, ki bo jeseni zapeljal na evropska tla.

Tudi v Sloveniji prodaja poskočila

Da kupci tudi v Sloveniji vse bolj zaupajo električnih vozilom in priključnim hibridom, potrjuje tudi naša statistika. Do konca julija (823) so namreč slovenski trgovci prodali še enkrat več električnih avtov kot v celotnem lanskem letu (411). Podobno je pri hibridih, saj so v prvih sedmih mesecih prodali skoraj toliko hibridov kot v celotnem lanskem letu.