Nemški mediji: Mercedes ukinja znamko EQ

Prvič so jo uporabili leta 2019

Kot poroča ta nemški medij, se bo to zgodilo leta 2024, po tem ko bo na ceste zapeljala nova generacija kompaktnih Mercedesovih modelov. Novico so razkrili nekateri viri znotraj podjetja, a za zdaj Mercedes ne komentira govoric in se še ni uradno odzval na pisanje Handelsblatta.

Mercedes-Benz pod znamko oglašuje izključno povsem električne modele. Leta 2019 so jo kot prvemu nadeli električnemu terencu EQC, čeprav so znamko EQ uradno ustanovili leta 2016.