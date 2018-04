Nemška policija aretirala vodilnega inženirja Porscheja

Potem ko je nemška policija pred dnevi preiskala okrog deset Porschejevih stavb v Nemčiji, so zaradi vloge pri dizelski aferi aretirali glavnega inženirja za razvoj motorjev Jorga Kernerja. Ta je do nadaljnjega v priporu.

Pred prihodom v koncern Volkswagen je Kerner delal za družbo Bosch. Foto: Porsche

Nemška policija je v pripor odpeljala vodjo razvoja motorjev Jorga Kernerja, ker je domnevno obstajala možnost pobega, poročata Bild in Wirtschaftswoche. Kerner je leta 2015, ko je pri Volkswagnu izbruhnila dizelska afera, delal pri Audiju. Tam je razvijal motor, menjalnik in pripadajočo elektroniko. Audi so obtožili, da je najprej razvil programsko opremo, s katero so nato pri Volkswagnu manipulirali podatke o izpustu škodljivih snovi.

Kerner je bil tesen sodelavec enega vodilnih inženirjev v Volkswagnovem koncernu Wolfganga Hatza, ki so ga v ZDA aretirali lani.