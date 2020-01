Nemčija želi pomagati: subvencije za avtomobilsko industrijio

Nemška vlada pod vodstvom kanclerke Angele Merkel pripravlja sveženj pomoči za delavce v vse bolj boreči se nemški avtomobilski industriji. Z ministrstva za delo so sporočili, da bodo v kratkem predstavili program za subvencijo plač za proizvajalce avtomobilov in njihove dobavitelje ter s tem pomagali preprečiti morebitne izgube delovnih mest, če se bo upad v tem sektorju nadaljeval.

Avtomobilska industrija v največjem evropskem gospodarstvu se spopada z novo krizo, zato bi rada nemška vlada predstavila sveženj pomoči, ki bi pomagal pri ohranjanju delavcev ter s finančnimi spodbudami preprečil masovna odpuščanja. Foto: Reuters

S podobnimi ukrepi so že leta 2008, ob izbruhu gospodarske krize, pomagali podjetjem in se izognili masovnemu odpuščanju zaposlenih. Hubertus Heil, minister za delo, se bo v sredo na sestanku dobil s sindikati in predstavniki avtomobilskih podjetij, a bo moralo sprejetje svežnja pomoči še vedno preiti sito parlamenta. Tudi če bo sestanek uspešen, pa to ne bo prineslo končne rešitve, saj se predstavniki vlade še ne strinjajo, kdaj bi to pomoč časovno odobrili. Heil je član socialnih demokratov (SPD) in se zavzema za hitro implementacijo zakona, medtem ko krščanski demokrati Merklove (CDU) želijo, da o časovni aktivaciji pomoči odloči zvezni odbor (bundestag).

Prvi poteze vlečejo pri Oplu, odpustili bodo 4.100 ljudi

Avtomobilski proizvajalci v največjem evropskem gospodarstvu so imeli v letu 2019, tudi zaradi razvoja električnih avtomobilov in tehnologij avtonomne vožnje, precej težav. Ekonomsko ohlajanje sta dodatno spodbudila še trgovinska vojna in znaten padec prodaje na največjem avtomobilskem trgu na svetu, Kitajski.

Prvi so v Nemčiji poteze zaradi ohlajanja gospodarska povlekli pri Oplu, kjer so napovedali, da bodo zmanjšali število zaposlenih za 4.100 ljudi. ''Avtomobilski sektor je v težki tranzicijski fazi in potrebuje večjo fleksibilnost, da se odzove na ohlajanje,'' je dejal Carsten Schneider, namestnik poslanske vodje socialnih demokratov v bundestagu.

Po lanskoletnih odpuščanjih je v letu 2020 kot prvi nov val odpuščanja napovedal Opel. Letos bo brez službe ostalo 4.100 zaposlenih. Foto: Mercedes-Benz

Državna pomoč za vsak sektor in ne celoten trg

Državna pomoč pomaga podjetjem, da ohranijo število zaposlenih tudi v ohlajanju gospodarstva, toda po trenutni zakonodaji je pomoč dovoljena le, če je celoten trg v težavah, in ne samo določen del. Heil želi predstaviti oblike pomoči za vsak specifičen sektor, med njimi je tudi avtomobilska industrija. Po njegovem predlogu bi vlada plačevala prispevke za socialno varnost, če bi delavec skrajšal svoj delovni čas za poklicno usposabljanje. Od januarja letos ministrstvo za delo pričakuje, da bo približno 113.500 delavcev začelo delati po skrajšanemu delovniku. Leta 2009 je bilo takšnih delavcev kar 1,4 milijona.