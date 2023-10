Nemci ukinili subvencije in dočakali streznitev

Vse to vpliva na dober izkupiček prvih devetih mesecev. V Evropski uniji so trgovci prodali osem milijonov novih avtomobilov, to pa predstavlja skoraj 17-odstotno rast prodaje. Velik del te prihaja tudi iz dejstva, da so se sprostile proizvodne kapacitete v tovarnah in da so trgovci lahko začeli z dobavami že lani sklenjenih nakupnih pogodb. September je bil prodajno po marcu, maju in juniju četrti najuspešnejši mesec leta. Kljub lepim številkam pa dejstvo ostaja - prodaja v 2023 je še vedno 20 odstotkov pod ravnjo leta 2019. Takrat so v prvih treh četrtletjih prodali že več kot deset milijonov novih avtomobilov.

Pozitivne številke registracij za letošnje leto tako ne pomenijo nujno tudi dobrega stanja na trgu. Svarila pred gospodarsko recesijo in visoke obrestne mere trenutno niso po volji trgovcev.

Med pogoni nadaljevanje že začetih trendov

Septembra je delež povsem električnih avtomobilov dosegel 14,8 odstotka in na mesečni ravni tretjič letos prehitel delež dizelsko gnanih avtomobilov. Skupaj s priključnimi hibridi je bil delež baterijskih vozil 20,9-odstoten. Vodilni so še najprej avtomobili z bencinskimi motorji (34 %), delež hibridov je 27-odstoten, delež dizlov pa 12,7-odstoten. Lanskega septembra je bil delež dizlov še skoraj 16-odstoten (15,9%).

Prodaja električnih avtomobilov je v Evropi narasla za 14 odstotkov na 127 tisoč avtomobilov in to kljub precejšnjemu padcu v Nemčiji, kjer je prodaja upadla za skoraj 29 odstotkov. To je bila neposredna posledica konca subvencij za fizične kupce. Nemški padec pa so nadoknadile nekatere druge države, na primer Nizozemska (+70%), Švedska (60%) in Francija (+34%)