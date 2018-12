Nemci proti Evropi: Kako "čisti" bodo avti v prihodnje?

Pred tedni je Evropski parlament glasoval za predlog, po katerem bi morali avtomobilski proizvajalci med leti 2021 in 2030 svoje povprečne izpuste CO2 zmanjšati za 30 odstotkov. Ta predlog še vedno ni dobil zakonodajne veljave, saj dogovora s predstavniki Evropskega parlamenta včeraj niso dosegli.

Nemčija zadržana, večina držav za ostrejše cilje

Države članice Evropske unije so močno razdeljene glede vprašanja, v kakšnem obsegu bi morali avtomobilski proizvajalci do leta 2030 znižati izpuste CO2. Nemčija na eni strani zagovarja 30-odstotno znižanje, saj kot vodilna avtomobilska sila v Evropi opozarja na visoke stroške in potencialna odpuščanja.

Nekatere druge države zagovarjajo precej ostrejše cilje in sicer 40-odstotno znižanje izpustov CO2. Med temi so na primer Nizozemska, a tudi Velika Britanija, Švedska, Francija in tudi Slovenija. Prav zato so uradniki načrtovan cilj v obliki predloga povišali na vsaj 35-odstotno znižanje. Dokončnega odgovora včeraj še niso sprejeli.