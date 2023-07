Nekoč enoprostorec, tak bo v prihodnje #foto

Renault je že lani razkril koncept scenic vision, ki je napovedal novega električnega kompaktnega športnega terenca. Poimenovali so ga po scenicu, ki pa podobno kot novodobni megane e-tech nima več veliko skupnega s svojim tradicionalnim predhodnikom.

Zdaj je Renault pokazal še prva predserijska vozila, ki jih bodo njihovi inženirji ta mesec testno vozili po evropskih cestah. Podoben program že to poletje čaka tudi novega električnega renaulta 5.

Novi scenic e-tech bo v celoti razkrit v začetku septembra na avtomobilski oziroma mobilnostni razstavi v Münchnu.

Do zdaj že 5,4 milijona scenicov v štirih generacijah

V devetdesetih letih je Renault slovel po avtomobilih, ki so bili prostorni in tako izdelani z mislijo na udobno potovanje. V osemdesetih so pokazali prvega espacea, nato pred 30 leti prvega twinga in leta 1996 scenica, takrat še pod imenom megane scenic.

Vsi trije avtomobili so v svojih prvih generacijah sloveli kot prostorsko razkošni avtomobili s poudarjeno enoprostorsko zasnovo. Scenic je bil eden prvih, če ne kar prvi kompaktni enoprostorec.

Od leta 1996 je Renault prodal več kot 5,4 milijona scenicov. Leta 2003 je sledila druga, leta 2009 tretja in leta 2016 še četrta generacija. Vse so bile na voljo v dveh dolžinskih izvedbah.

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault