Nedopustno: voznik kar po reševalnem pasu za rešilcem #video

Ob jutranji nesreči na primorski avtocesti so vozniki zgledno naredili reševalni pas, ki je omogočil hiter in varen dostop intervencijskim službam do kraja dogodka. To je izkoristil za zdaj še neznani voznik in prehitel vso kolono z vožnjo za rešilcem. Policija voznika že išče, čaka pa ga le 80 evrov globe.

Nedopustno ravnanje voznika

Malo po 9. uri se je nesreča zgodila na primorski avtocesti, in sicer med Brezovico in Vrhniko v smeri proti Kopru. Vozniki so vzorno ustvarili tako imenovani reševalni pas, a je za zdaj še neznani voznik povsem neodgovorno vozil za intervencijskim vozilom in s tem po sredini prehiteval preostale voznike.

Policija že išče voznika, ki pa ga ne čaka visoka globa. Za omenjeni prekršek zakon o pravilih cestnega prometa predvideva 80 evrov globe. Njegov 101. člen v tretjem odstavku prepoveduje, da bi se voznik priključil vozilu s prednostjo, vozilu za spremstvo ali vozilu v spremstvu oziroma ga prehitel.

Na policiji so nam potrdili, da so za ta prekršek prejeli uradno prijavo in da za zdaj prekrškovni postopek še traja. Zgolj videoposnetek (razen če je ustrezno tehnično sredstvo policije) za izrek globe sicer ni dovolj. Potrebna je tudi priča, ki je v postopku pripravljena sodelovati.