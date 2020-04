Naprodaj prav poseben ''nov'' lamborghini #foto

Lamborghini countach še danes krasi marsikatero avtomobilsko delavnico ali steno navdušenca nad klasikami iz devetdesetih let. Še večjo srečo ima tisti, ki si ga lahko privošči in ga namesto na plakatu lahko tudi vozi. Črnega countacha s prevoženimi 135 kilometri verjetno ne bo nihče več vozil, saj ravno zaradi majhnega števila prevoženih kilometrov hitro pridobiva vrednost.

Malo kilometrov in še iz omejene serije

Dotičnega countacha so izdelali leta 1990, v tridesetih letih pa je sedanji lastnik večino časa le občudoval. Gre za omejeno serijo 657 Kanadski prodajalec želi zanj 522 tisoč evrov. Foto: Lamborghini Montreal izdelanih primerkov z oznako 25th Anniversary, kar mu le še dviguje ceno. Takšen lamborghini je slonel na osnovnem modelu, toda poseben zunanji videz je zasnoval sam Horacio Pagani. Spremenjene ime tudi zračne odprtine, nameščena ima drugačna pragova in dodatni zračnik, ki je namenjen hlajenju motorja. Za konec so na posebno serijo namestili še dvodelna kovana platišča. Ker je bil avto uvožen v ZDA, so mu morali namestiti posebne odbijače, le tako so ga lahko registrirali čez lužo.

Notranjost avta je v bež usnju, a tako rekoč nova. Še več, sedeži so še vedno oblečeni v tovarniško zaščitno folijo. Prodajalec želi zanj 522 tisoč evrov, a glede na majhno število kilometrov in omejeno serijo bo cena takšnemu dragulju v prihodnost samo še rasla.

Dokaz, da so z njim prevozili le 135 kilometrov. Foto: Lamborghini Montreal

Notranjost je še vedno oblečena v tovarniško zaščitno folijo. Foto: Lamborghini Montreal