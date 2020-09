Najel audija R8, ga prepolovil in zbežal: policija išče "junaka" #video

Rodéo de voiture à Nanterre cette nuit . De lourds dégâts . pic.twitter.com/zhWdmBRyDL — Mason⭐️⭐️ (@Mason2901) September 6, 2020

Okoliščine prometne nesreče v zahodni četrti Pariza Nanterre so precej nenavadne. Za potrebe poroke so najeli audija R8 spyder in porscheja 911, je poročal francoski Parisien. S hitrim audijem je zvečer očitno uživalo več voznikov, kar je pozneje potrdila tudi policija. Avtomobil, ki ga poganja sredinsko postavljeni desetvaljni motor, so si po njihovih navedbah podajali "iz rok v roke".

Prepolovil audija in poškodoval še 13 parkiranih avtomobilov

Eden izmed voznikov pa je od avtomobila vendarle želel preveč. Izgubil je oblast nad audijem, ga popolnoma razbil in celo prepolovil. Desetvaljnik je odneslo daleč naprej od avtomobila, kjer so ga zajeli ognjeni zublji. Poleg tega je poškodoval še 13 parkiranih avtomobilov v tej pariški četrti, na srečo pa dogodek vsaj ni zahteval žrtev ali huje poškodovanih oseb.

Francoska policija išče voznika, ki je ob nesreči sedel za volanom audija. Vsaj pet voznikov poškodovanih parkiranih avtomobilov je prav tako že vložilo odškodninski zahtevek.