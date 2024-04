Načrte na mizo: drugi največji Kitajci pokazali cilje za Slovenijo #foto

Kitajska znamka Geely je v Slovenijo pripeljala še svoj drugi model coolray, ki v razredu kompaktnih križancev stavi predvsem na bencinske motorje. Za zdaj je na voljo le z močnejšim motorjem in samodejnim menjalnikom, zato je tudi vstopna točka 27 tisoč evrov. Kmalu sledi še več modelov pete največje znamke s kitajskega trga in vseh ne bodo poganjali bencinski motorji.

Foto: Geely Adria Projekt Geelyja sicer sodi pod avtomobilski posel skupine SEEAG, o kateri smo že pisali ob napovedanem prihodu znamke LynkCo tudi v Slovenijo. Ta skupina namreč v Sloveniji opravlja vlogo uvoznika za znamke Kia, Volvo, SsanyYong, Geely in LynkCo. Ta sicer s prodajo še ni začela, prav tako zanjo tudi še nimajo salona. Prvi avtomobili so v Ljubljano sicer že prispeli.

Skupina deluje od leta 1989, aktivna je v dvanajstih državah jugovzhodne Evrope, s 650 zaposlenimi pa je lani ustvarila več kot 600 milijonov evrov prihodkov in prodala več kot 22 tisoč avtomobilov. Skupina je v zasebni lasti večinskih partnerjev Domna Habiča in Jacoba Nellemanna.

Iz Kitajske prodor tudi v Slovenijo

Geely je bil na Kitajskem lani peta najuspešnejša znamka. Prodali so dober milijon avtomobilov in predse spustili le BYD, Volkswagen, Toyoto in Hondo. Tudi v Sloveniji, kjer imajo trenutno devet zastopnikov, so se v zadnjih mesecih prebili med prvo trideseterico znamk.

Nov adut za slovenski trg bo zdaj manjši (4,3 metrski) križanec coolray, kjer stavijo predvsem na 1,5-litrski turbo bencinski motor (128 kW oziroma 172 “konjev”), ki zagotavlja pospešek do 100 kilometrov na uro v manj kot osmih sekundah (7,6 s). Za prenos moči skrbi sedemstopenjski menjalnik.

Geely bo po 4,54 metra dolgem atlasu pro in 4,38 metra dolgem coolrayu še letos v Slovenijo pripeljal še en bencinsko gnani športni terenec starray. Konec leta predvidoma sledi električni športni terenec (4,65 m), prihodnje leto priključno hibridni SUV (4,7 m), hibridni SUV (4,88 m) in električna limuzina (5,01 m). Čez dve leti sledita še ločeni bencinski in električni SUV kompaktnega B segmenta, ob tem pa še 5,1 metra dolgi priključno-hibridni SUV.

Foto: Geely Adria

Foto: Geely Adria

V ospredju so bencinski motorji, to velja tudi za coolraya

Z omenjeno močjo bo coolray v razredu med močnejšimi avtomobili, prav tako med največjimi. Velik delež prodaje v tem razredu predstavljajo različice z bencinskimi motorji. Dizelske ponudba skoraj ni več, električna pa je dokaj nekonkurenčna in draga. Zato tudi Geely pri coolrayu stavi predvsem na bencinski motor.

Podobno kot pri večjem športnem terencu bo tudi pri coolrayu na voljo le dva paketa opreme (flagship in flagship+). Osnovna cena je 27 tisoč evrov, višji paket opreme pa avtomobil podraži za 1.500 evrov.

S šibkejšim motorjem in ročnim menjalnikom bi bil lahko cenejši

To sicer ni malo, saj vsaj za zdaj coolray ne nudi šibkejše motorne ponudbe in na primer ročnega menjalnika. Primer prodajno uspešnega avtomobila s takim pogonom je bil lani MG ZS.

Z močnim motorjem in samodejnim menjalnikom pa je avtomobil konkurenčen za tiste, ki so zanj pripravljeni odšteti blizu 30 tisočakov. Kar nekaj tekmecev (kia xceed, škoda karoq, toyota corolla cross, nissan qashqai …) s tako opremo preseže mejo 30 tisoč evrov. Geelyju sta še najbližje peugeot 2008 in hyundai kona, ki se s tako kombinacijo motorja in menjalnika gibljeta pod 30 tisočaki. Precej večji geely atlas pro je dražji le za pet tisoč evrov.

Geely bo po 4,54 metra dolgem atlasu pro in 4,38 metra dolgem coolrayu še letos v Slovenijo pripeljal še en bencinsko gnani športni terenec starray.

Foto: Geely Adria

Foto: Geely Adria