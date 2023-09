Musarjeva ostala v boksih, njen mož in sin zelo uživala #video

Gorskohitrostni spektakel med Ilirsko Bistrico in Šembijami je prvič obiskal tudi aktualni predsednik Republike Slovenije. Nataša Pirc Musar v dirkalnik ni sedla, zato pa sta adrenalinsko vožnjo doživela njen mož in sin. Na dirki uvrščenih kar 185 tekmovalcev, od tega 62 iz Slovenije. Skupno zmaga evropskemu prvaku Christianu Merliju (osella FA30), v slovenskem državnem prvenstvu po izjemni drugi vožnji zmaga Milanu Bubniču (lancia delta).

“Samo, da je po 29 letih prvi predsednik na tej dirki in to ženska …” je zbrane včeraj v Ilirski Bistrici pozdravila Nataša Pirc Musar, ki se je na gorsko dirko evropskega prvenstva prišla s svojim možem in sinom. Medtem ko je sama predvsem zaprisežena motoristka, je njen sin Maks velik navdušenec nad avtomobili in dirkaškim športom. Musarjeva je zato dobro seznanjena, da je Slovenija edina država v Evropski uniji brez avtomobilskega dirkališča s pripadajočim poligon za razvoj prometne varnosti, tehnične kulture, testnih možnosti domačih razvojnih avtomobilskih podjetij. Tistih dobaviteljev, ki ustvarijo deset odstotka slovenskega BPD in vsaj petino izvoza.

Musarjevi protokol ni dovoljeval vožnje z dirkalnikom, zato pa sta se v predvozili usedla tako sin Maks kot tudi njen mož Aleš. Zadovoljstvo pri obeh je bilo pričakovano veliko in iz dirkalnikov sta oba izstopila nasmejana in polna vtisov.

“Že ko smo Natašo Pirc Musar pred meseci obiskali s predsednikom FIA Mohammedom Ben Sulayemom, je obljubila obisk slovenske največje gorske dirke. Zahvaljujem se ji, da je držala obljubo,” je zadovoljen pojasnil Rado Raspet, predsednik slovenske zveze za avtošport AŠSLO.

Foto: Gregor Pavšič

Video - dirkaška akcija iz Ilirske Bistrice

Foto: Gregor Pavšič

Ilirskobistriška dirka je bila letos stara že 29 let. Na prizorišču je bil tudi njen idejni oče Miro Gardelin, ki je sicer organizacijske vajeti že dolgo nazaj predal ljubljanski AK Olimpiji. Organizacija dirke iz Ljubljane ni enostavna, toda dirka drži svoje mesto v evropskem prvenstvu in lani so jo izbrali celo za najbolje organizirano.

Še vedno so živi spomini na njeno začetno obdobje, ko je na cesti proti Šembijam vozil še legendarni Mauro Nesti, ko je Josef Neuhauser prišel s formulo z motorjem F1, pa ko sta vozila še Bruno Iannello (lancia delta S4) in žal že pokojni Georg Plasa (BMW judd V8). Pa ko so navijači Andreja Jereba, Milana Bubniča in pokojnega Slavka Dekleve zasedli vsak svoj ovinek.

Foto: Gregor Pavšič

V skoraj treh desetletjih je ostala konfiguracija ceste med Ilirsko Bistrico in Šembijami, če odštejemo v zadnjih letih zgrajeno krožišče, enaka. Ključen je spodnji del s hitrimi ovinki, kjer je treba peljati natančno, zbrano in pogumno - pnevmatike še niso povsem ogrete. Še posebej kultni je levi ovinek pred najhitrejšim delom steze, ki bi ga lahko označili kar za slovenski “Eau Rouge”. Tudi letos tam ni šlo brez zvite pločevine.

Zamenjale pa so se generacije voznikov in tudi tehnologija dirkalnikov, ki so danes potrebni za zmago v najpomembnejših razredih. Najboljši športni prototipi imajo po 500 “konjev” in le slabih 600 kilogramov, poganjajo pa jih trilitrski motorji. To je predpogoj za končno prvo mesto, ki je bilo letos že skoraj vnaprej oddano Christianu Merliju (osella FA30).

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Med tistimi, ki so bili aktivni v večjem delu gorske dirke v Ilirski Bistrici, je najprej njen stalni direktor Ferdo Poberžnik. Ta vodi celotno tekmovanje in opravlja najbolj odgovorno funkcijo na dirki. Med vozniki se je Vladimir Stankovič spraševal, ali ni izpustil le ene izmed 29 dirk. Tudi v sezonah, ko ni redno vozil, je najel dirkalnik in prišel na štart. Leta 1996 se je prevrnil z opel astro v dolgem desnem ovinku pred začetkom bolj zavitega dela proge in tisti odsek je dolgo nosil naziv “Stankovičev ovinek”.

Foto: Gregor Pavšič

Letos je bilo na štartu dirke kar 215 tekmovalcev. Med njimi je bilo tudi deset voznic, kar je bilo največ do zdaj. Vlogo favorita je upravičil Christian Merli (osella FA30), ki je letos na dirkah za evropsko prvenstvo še nepremagan. Italijan je ponovil lansko zmago, njegova prednost pa vendarle ni bila skrajno suverena. Pred Špancem Josebo Iraolo Lanzagorto (nova NP01), ki je v Sloveniji dirkal prvič, je imel 3,1 sekunde prednosti. Povprečna hitrost Merlija je bila 141 kilometrov na uro.

Najhitrejši Slovenec na dirki je bil na 18. mestu Vladimir Stankovič (osella PA21). Njegov športni prototip ima okrog 200 “konjev” manj od Merlijevega. Konkurečen bi bil pred nekaj leti, se je v boksih pridušal Stankovič, toda tehnika v vrhu gorskega avtomobilizma hitro napreduje.

Foto: Gregor Pavšič

V slovenskem državnem prvenstvu je z izjemno drugo vožnjo do nove zmage pripeljal Milan Bubnič (lancia delta), ki je za 2,4 sekunde ugnal dobro razpoloženega Matevža Čudna (porsche GT3). To je bila nedvomno ena najboljših Bubničevih predstav v Ilirski Bistrici. Tako kot v Podnanosu je imel Pivčan tudi tokrat tehnične težave na treningu, a so jih do dirke uspeli odpraviti.

V prvi vožnji je bil Bubnič od Čudna hitrejši le za 0,2 sekunde, toda omenjena druga vožnja je Bubniča potrdila za slovenskega kralja ilirskobistriške dirke.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

V prvi deseterici slovenskega DP tudi najhitrejše dekle

Tretji je bil Anže Dovjak (hyundai i30 TCR), ki je za 0,6 sekunde za seboj zadržal Mateja Grudnika (renault clio E1) - ta je imel v prvi vožnji tehnične težave s turbinskim polnilnikom, tudi v drugo pa je zaostal tako za Bubničem kot Čudnom. V prvi deseterici za slovensko DP so bili še novinec na gorskih dirkah Ivan Hrženjak (porsche cayman 718 GT4), najhitrejši domačin Matej Mikuletič (mitsubishi lancer), Patrik Ruzzier (fiat punto kit car), Bogdan Černač (yugo proto), Boštjan Baša (renault clio RS) in najhitrejše slovensko dekle Sanja Smrdelj (yugo integrale).

Gorske dirke ostajajo množične, v cilju kar 62 Slovencev in Slovenk

V množičnih razredih 5a in 5b sta zmagala Aleš Prek (honda civic) oziroma Nejc Trček (MG ZR 105), v pokalu Twingo Miha Fabijan, med slovenskimi dekleti pa je bila najhitrejša že omenjena Smrdeljeva. Ta je denimo za 0,1 sekunde na robu skupne deseterice za DP ugnala tudi Preka. Da so gorske dirke v Sloveniji še vedno množične, dokazuje kar 62 uvrščenih slovenskih voznikov in voznic. Skupno je dirko v mednarodni konkurenci končalo 185 tekmovalcev.

Rezultati gorskohitrostne dirke v Ilirski Bistrici:



Skupno: 1. Christian Merli (osella FA30), 2. Joseba Iraola Lanzagorta (nova NP01) + 3,143, 3. Petr Trnka (norma M20 FC) + 3,791, 4. Christoph Lampert (nova proto NP01) + 9,546, 5. Sebastien Petit (nova NP 01-2) + 11,281 … uvrščenih 185 tekmovalcev



Končne razvrstitve za slovensko DP



Skupno: 1. Milan Bubnič (lancia delta), 2. Matevž Čuden (porsche GT3) + 2,413, 3. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) + 8,597, 4. Matej Grudnik (renault clio E1) + 9,258, 5. Ivan Hrženjak (porsche cayman 718 GT4) + 27,704, … uvrščenih 62 tekmovalcev



Razred 1: 1. Matej Grudnik (renault clio E1), 2. Dejan Mašera (fiat 850) + 55,266



Razred 2: 1. Milan Bubnič (lancia delta), 2. Matevž Čuden (porsche GT3) + 2,413, 3. Sanja Smrdelj (yugo integrale) + 34,010, 4. Teo Čekada (škoda octavia) + 43,508



Razred 3: 1. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR), 2. Ivan Hrženjak (porsche cayman 718 GT4) + 19,107, 3. Patrik Ruzzier (fiat punto kit car) + 20,974, 4. Bogdan Černač (yugo proto) + 21,670



Razred 4: 1. Matej Mikuletič (mitsubishi lancer), 2. Boštjan Baša (renault clio) + 5,416, 3. Sašo Plesničar (ford escort RS 2000) + 34,261



Razred 5a: 1. Aleš Prek (honda civic), Alojz Udovč (renault clio) + 14,084, 3. Urban Jelovčan (peugeot 208 rally4) + 14,515, 4. Klemen Trček (renault clio) + 17,7, 5. Luka Likovič (BMW M3) + 20,530



Razred 5b: 1. Nejc Trček (MG ZR 105), 2. Jan Pivk (MG ZR 105) + 8,647, 3. Žan Cankar (MG ZR 105) + 13,790, 4. Gašper Klemenc (VW polo) + 16,499, 5. Maša Eržen (peugeot 306) + 21,871



Starodobniki: 1. Gerald Glinzner (porsche 911), 2. Domen Popek (fiat X1-9) + 33,673, 3. Matjaž Korošec (BMW 325i) + 35,589, …



Ženske: 1. Sanja Smrdelj (yugo integrale), 2. Maša Eržen (peugeot 306) + 54,062, 3. Tijana Vidmar (peugeot 106) + 58,088, …



Pokal Twingo: 1. Miha Fabijan, 2. Andraž Vidergar +4,211, 3. Nik Poljanec + 9,330, 4. Jaka Kotnik + 12,119, 5. Anton Jus + 12,513, …

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič