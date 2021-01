Moč avtoindustrije v Avstriji: rezultati skrbijo vlado

Tudi v Avstriji avtomobilska industrija - tako neposredna proizvodnja vozil kot različni dobavitelji - predstavlja pomemben del gospodarstva. V avtomobilskem sektorju je zaposlenih skoraj devet odstotkov avstrijske delovne sile, je poročal Bloomberg. V zadnjih 20 letih se je število teh zaposlenih povečalo za več kot polovico.

Proizvajalci in dobavitelji so večinoma vezani na nemški trg, izdelujejo pa pomembne sestavne dele za podjetja, kot so BMW, koncern Volkswagen in novi Stellantis (PSA, Fiat Chysler). Študija, ki jo je naročilo avstrijsko ministrstvo za energijo in transport, kaže na veliko odvisnost avstrijske avtomobilske industrije od motorjev z notranjim izgorevanjem. Študija zato izpostavlja nujo, da se vpletena avstrijska podjetja prilagodijo tehnološkim spremembam, elektromobilnosti in tako ob koncu desetletja žanjejo pričakovan uspeh.

Prehod na elektromobilnost: odpuščanja ali nove zaposlitve?

"Številna podjetja podcenjujejo nujnost tega preklopa. Obotavljajo se pri sprejemanju strateških odločitev v smeri elektromobilnosti in zato jim grozi, da strateških sprememb ne bodo izpeljala pravočasno," so zapisali pri družbi Fraunhofer Austria, ki je opravila vladno študijo.

Še lani je podobna študija grozila, da bo razvoj manj kompleksnih električnih avtomobilov povzročil odpuščanje okrog sedem odstotkov zaposlenih v avstrijskem avtomobilskem sektorju - teh zaposlenih je okrog 370 tisoč. Ta nova študija vendarle napoveduje, da bi se lahko s pravočasno preobrazbo število zaposlenih do konca desetletja povečalo za okrog osem tisoč ljudi.