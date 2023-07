Mesto Husqvarna: od pušk do motorjev

Oglasno sporočilo

Husqvarna, prvotno kovinskopredelovalno podjetje, je bila ustanovljena leta 1689 v mestu Husqvarna na jugu Švedske v pokrajini Småland, kjer so za švedsko in norveško vojsko izdelovali muškete in kasneje puške. Husqvarna je tudi kraj, v katerem je bila leta 1986 ustanovljena Mednarodna floorball zveza, v kateri je od leta 2001 tudi Slovenija. Logotip blagovne znamke Husqvarna je črka H, ki je oblikovana v obliki petelina na puški za natančno merjenje želene tarče strela. Seveda so bili pri Husqvarni zelo napredni in so že leta 1896 izdelali prvo kolo, kolesa pa so izdelovali vse do leta 1962. Proizvodnja motornih koles se je začela nekoliko kasneje z letom 1903, tako da je danes podjetje Husqvarna eden najstarejših proizvajalcev motornih koles na svetu z neprekinjeno proizvodnjo, ki letos obeležuje že svojo 120. obletnico.

Kombinacija tradicije in 120-letne zgodovine podjetja, ki jo beleži letos, je združena z najsodobnejšo tehnologijo in pozornostjo do detajlov, kar skupaj ustvarja nadvse zanimivo izkušnjo. Husqvarna se lahko pohvali z bogato zgodovino – opredeljuje jo vizija, združena z edinstvenim slogom in napredno tehniko.

Že v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja so pri Husqvarni izdelovali cestna motorna kolesa in se udeleževali prestižnih cestnih dirk, kot je na primer Tourist Trophy na otoku Man, kjer je redno premagovala takratne konkurente, kot so Norton, Triumph idr. To je ime Husqvarne poneslo po vsej Evropi.

Po drugi svetovni vojni je bila ponudba motociklov Husqvarna omejena na lahke dvotaktne modele, ki so se sredi petdesetih let prirejeni uporabljali tudi v nastajajočih terenskih motorističnih segmentih. Husqvarna velja za pionirja motokrosa, motorističnega segmenta, v katerem trenutno kraljuje ravno slovenski voznik motokrosa Tim Gajser. V prvih letih svetovnega prvenstva v motokrosu, preden je Tim Gajser postal večkratni svetovni prvak, je v tej disciplini kraljevala Husqvarna.

Husqvarna je znamka, ki je po naključju propagirala motorizem po celem svetu. Razloga za to sta bila ravno za tiste čase neverjetna ergonomija in lahkotnost motorja za off-road. Velik potencial pri Husqvarni je videl eden najslavnejših igralcev v zgodovini Steve McQueen, ki je bil neizmerno velik navdušenec nad motokrosom. Dokumentarni film o različnih načinih vožnje z motorjem, ki je v veliki meri pripomogel h globalizaciji motorizma, On Any Sunday, je bil leta 1972 tudi nominiran za Academy Award za najboljši dokumentarni film leta. Glavno vlogu v filmu je imel ravno Steve McQueen, ki je bil tudi glavni financer dokumentarnega filma. Istega leta je bil Steve McQueen s svojim motorjem Husqvarna CR400 s čelado in brez majice na naslovnici takrat največje športne revije na svetu Sports Illustrated. Ta naslovnica še danes velja za najbolj ikonično fotografijo katerekoli športne revije. Lani je bila McQueenova Husqvarna CR400 na dražbi v Los Angelesu prodana za 186.500 dolarjev in velja za enega najdražje prodanih motorjev na dražbi.

120-letnica znamke Husqvarna motorji

Ob praznovanju 120-letnice znamke Husqvarna so se pri podjetju MotoXgeneration odločili za izdelavo motocikla po meri, ki bo posvečen temu jubileju. Za osnovo so izbrali agregat FC250 2018 in okvir enduro modela FE250 2023. Agregat je bil v procesu grajenja motocikla v celoti razstavljen in obnovljen, določene zunanje dele pa so prašno pobarvali na sijočo črno barvo. Okvir je bil speskan, odstranjena je bila obstoječa barva, nato je bil ročno zbrušen, da je dobil surov izgled, na koncu pa je bil polakiran z mat barvo. Na sprednjem in zadnjem vzmetenju je hod vzmetenja zmanjšan za 30 mm, kar pomeni, da je višina motorja za 30 mm nižja, zato ima motocikel na cesti boljše vozne lastnosti, saj je težišče bližje tal. Zadaj je namesto IFP (Internal Float Position) nameščen sistem bladder, saj je bolj odziven, spredaj pa so namesto obstoječe zračne komore nameščeni inserti WP PRO 6500. Uporabljen je zavorni sistem Brembo, izpuh po meri pa je izdelek podjetja Akrapovič.

Danes imajo motorji Husqvarna širok nabor cestnih motorjev, ki se delijo na potovalne in naked motorje s 125 ccm in vse do 890 ccm in imajo pri Husqvarni imajo značilo neo retro okroglo LED luč spredaj. Za vožnjo off-road imajo enduro motorje in motokros motorje, ki so na voljo od 150 ccm do 510 ccm. Motoxgeneration ima zastopstvo za servis motorjev Husqvarna.

Leta 2018 je Husqvarna začela ponovno izdelovati tudi kolesa, sicer po večini električna kolesa, ki so danes postala pomemben del dnevne mobilnosti. Delijo se na Urban, Tourer in MTB elektična kolesa, ki so opremljena z najsodobnejšimi komponentami.

