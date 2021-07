Mercedesova novost letošnje jeseni: taka bo notranjost #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtomobilska razstava v Munchnu, kamor se je preselila iz Frankfurta, ne bo privabila vseh proizvajalcev, a vsaj prisotni bodo imeli kaj za pokazati. Pri Mercedes-Benzu bodo v središče razstavnega prostora postavili novi model EQE, ki bo nekoliko manjša različica že razkritega EQS. Pogled v notranjost razkriva močno usmerjenost v digitalno ponudbo, saj ima EQE tudi do tri digitalne zaslone. Prvi je pred voznikom, drugi pokončni na sredinski konzoli in tretji nato še pred sovoznikom. Levi in desni sta velika 12,3-palcev, tisti na sredini pa 17,7 palcev.

Foto: Mercedes-Benz

Na Bavarsko tudi prvi električni AMG

Glede ponudbe elektromotorjev pri Mercedes-Benzu še niso razkrili nič uradnega. Bodo pa v Munchnu predstavili tudi prvi električni avtomobil svoje znamke AMG. To bo visokozmogljiva različica modela EQS. Moč motorja bo predvidoma znašala do 510 kilovatov (750 “konjev”).

AMG bo predstavil tudi prvo zmogljivo hibridno različico (predvidoma na osnovi štirivratnega GT). Ta bo imel štirilitrski motor V8, ob tem pa še baterijo s kapaciteto 6,1 kilovatne ure. Zadnji elektromotor bo imel moč 150 kilovatov, kar bi lahko pomenilo sistemsko moč prek 800 “konjev”.