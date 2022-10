Mejnik za BMW, ki ga pooseblja ta zeleni X6 M

BMW svoje največje tovarne nima v Evropi, temveč v ZDA. Pri Spartanburgu v zvezni državi Južna Karolina so jo odprli leta 1992. Danes tam izdelajo večino BMW-jevih športnih terencev, kot so X4, X4, X5, X6 in X7, kmalu se jim bo pridružil še največji XM. BMW je samo prek te tovarne največji izvoznik avtomobilov v ZDA.

Šestmilijonti BMW iz Spartanburga je postal strupeno zeleni X6 M. Foto: BMW

Po odprtju tovarne so potrebovali kar 14 let, da so izdelali prvih milijon avtomobilov. Danes zanje potrebujejo le še slabi dve leti. To nazorno priča tako o izboljšani proizvodni učinkovitosti kot predvsem o povečanem povpraševanju in izrazito velikoserijskih avtomobilih.

Leta 2006 je bil milijonti BMW iz Spartanburga model Z4 M roadster. Pred desetimi leti so izdelali še drugi milijon avtomobilov, nato pa so si ti mejniki vrstili vse hitreje. Od septembra leta 2017 do danes jim je v petih letih uspelo izdelati dva milijona vozil.

Nov jubilejni SUV odhaja v muzej

Tovarna ima trenutno letno proizvodnjo 450 tisoč avtomobilov in zaposluje več kot 11 tisoč ljudi. Jubilejni šestmilijonti izdelani avtomobil iz Spartanburga je bil BMW X6 M, ki ga poganja 4,4-litrski motor V8 z močjo 447 kilovatov oziroma dobrih 600 "konjev". Ta avtomobil bo BMW ohranil v svojem muzeju in ne bo na voljo za prodajo.