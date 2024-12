Mazda je v Slovenijo pripeljala svoj največji športni terenec do zdaj, ki nudi tri vrste sedežev, največ poudarka pa daje svojemu šestvaljnemu dizelskemu motorju.

Mazda je z modelom CX-80 dobila novo zastonovošo svoje znamke, ki na ceste prihaja kot povečani model CX-60. Avtomobil stavi na svojo premijsko zasnovo, kakovostno izdelavo, opremo in tudi visok nabor varnostne opreme.

Foto: Gregor Pavšič

Zmogljiv dizel in šest ali sedem sedežev

CX-80 je tako dolg skoraj pet metrov (4,99 m), širok je 1,89 metra in ima 3,12 metra medosne razdalje. Avtomobil je kar 25 centimetrov daljši kot CX-60, to pa je bil skupaj z omenjeno medosno razdaljo ključni predpogoj za še tretjo vrsto sedežev. Ta sta skrita pod dno prtljažnika, ki je sicer dolg, a zato tudi nekoliko plitkejši. Prostornina znaša 687 litrov, pri dvignjeni zadnji vrsti pa 258 litrov.CX-80 bo na voljo le v različici s sedmimi ali šestimi sedeži (trikrat po dva samostojna sedeža), brez dodatnih dveh v zadku vozila pa ne. V tretji vrsti je dovolj prostora za osebe višine do 170 centimetrov.

Med posebnosti CX-80 sodi tudi zelo konkurenčen 3,3-litrski šestvaljni dizelski motor, ki smo ga dobro spoznali že v CX-60. Pri večjem vozilu bodo ponujali le zmogljivejšo različico z močjo 187 kilovatov.

Dizel 500 evrov dražji od priključnega hibrida

Mazda bo letos po svojih projekcijah prodala 760 vozil, kar je 19 odstotkov več kot lani. Na letni ravni bodo prodali okrog 30 vozil CX-80.

Za CX-80 bo treba v različici bencinskega priključnega hibrida (241 kW) odšteti vsaj slabih 58 tisoč evrov, različica z dizelskim motorjem pa bo dražja za 500 evrov. Srednji paketi opreme pa avtomobil vendarle dvignejo na cenovno izhodišče prek 65 tisočakov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič