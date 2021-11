Lov za mladimi? Presenetljivo, komu gre najbolje.

Mlajši kupci v Franciji so letos najraje kupili avtomobile znamk Tesla, Cupra in Seat, zato pa mlajše generacije slabše nagovarjajo tradicionalni francoski proizvajalci. Najstarejše kupce ima prav Citroen.

Francija spada med največje avtomobilske trge in tudi najpomembnejše, saj od tam izhaja več velikih proizvajalcev avtomobilov z dolgo tradicijo. Zato so bili zanimivi podatki o raziskavi starosti kupcev, ki se odločajo za posamezne znamke avtomobilov. Francozi prav gotovo predstavljajo dovolj velik in primeren statistični vzorec.

Vodilno mesto Tesle v Franciji, kjer so letos v desetih mesecih prodali 15 tisoč avtomobilov, pri "mladih" ni presenetljivo. Foto: Gašper Pirman

Analiza za prvih deset mesecev letošnjega leta, ki so jo naredili prek analitičnega orodja Autoways, je zgovorna. Tri znamke, ki privabljajo najmlajše kupce, so bile Tesla, Cupra in Seat. Z novimi teslami se v povprečju vozijo kupci, stari 44 let, z avtomobili obeh španskih znamk pa v povprečju 47 let stari vozniki oziroma voznice. Seat je bil tudi tradicionalno znamka, ki je znotraj Volkswagnovega koncerna privabila najmlajše kupce.

Kljub temu je bil majhen zaostanek Škode, ki se je skupno za kitajskima Aiwaysom in MG-jem uvrstila na šesto mesto. Njihovi kupci so v povprečju stari 50 let.

Kupci le dveh znamk presegli mejo 60 let

Zato pa so prav osrednje francoske znamke tiste, ki v povprečju prepričajo veliko starejše kupce. Peugeotove avtomobile kupujejo v povprerečju 56, Renaultove pa 58 let stari kupci. Citroen je pristal celo na zadnjem mestu. Skupaj z Lexusom je bil edini, kjer je povprečna starost kupca presegla 60 let.

Francoski kupci citroenov so v povprečju starejši od 60 let. Foto: Gašper Pirman