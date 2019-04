Kupujete rabljeno vozilo znamke Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda ali Porsche?

Oglasno sporočilo

Nakup rabljenega avtomobila je vedno naloga, ki zahteva veliko časa in potrpljenja. Pri rabljenih avtomobilih vselej ostaja delček skrivnosti, kaj se je dogajalo z njihovim drobovjem v preteklosti, katere so nevidne napake, ki se pokažejo šele čez čas, in koliko dodatnih stroškov vam bo ta avto prinesel. Ker je previdnost mati modrosti, pred nakupom rabljenega avtomobila ne smete zagrešiti nekaj glavnih napak.

Velika izbira odličnih rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto

Zaloga vseh rabljenih vozil iz naših petih poslovalnic po Sloveniji. Preverite zalogo pri Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta!

Oglasi za rabljena vozila

Iskanje pravega in dobrega rabljenega vozila je svojevrsten projekt, ki zahteva veliko znanja in časa. Navadno rabljena vozila iščemo prek spletnih portalov (kot je tudi naš - porscheinterauto.net), kjer vpišemo želene lastnosti in nato izberemo potencialna vozila za nakup. Ko si po dolgotrajnem iskanju in premišljevanju le izberete model avtomobila, morda že določen avtomobil, na vrat na nos odštejete denar zanj.

Rabljena vozila Volkswagen pri Porsche Inter Auto

Preverite odlično ponudbo preverjenih rabljenih vozil znamke Volkswagen.

Vozilo si je pred nakupom treba temeljito ogledati in preveriti vse podatke iz oglasa. Ogled vozila naj obsega pregled zunanjosti vozila, pregled notranjosti s kontrolo vse elektronske opreme vozila in testno vožnjo. Veliko uslugo si boste tudi naredili, če se boste o določenem avtomobilu dodatno pozanimali pri prijateljih, mehanikih ali na spletu.

Pri nakupu rabljenega avtomobila je zelo pomembna njegova zgodovina. Do nje včasih kar težko pridemo, saj lahko vozila tudi večkrat zamenjajo lastnika in se tako podatki in dejstva skrijejo. Če je le mogoče, poskušajte odkriti čim več podatkov o vzdrževanju, večjih popravilih, menjavi delov, načinu uporabe, morebitnih poškodbah.

Vozilo si nujno oglejte podnevi in v suhem vremenu, saj boste na dnevni svetlobi lažje opazili vidne zunanje napake, dež pa ne bo zakril napak na vozilu oziroma karoseriji. Če ste po preverjanju dokumentov in zunanjosti zadovoljni z videnim, se lotite notranjosti. Bolj kot na število prevoženih kilometrov se osredotočite na volan, naslonjalo za roke, sedeže in stopalke. Če je volan "zlizan", naslonjalo, stopalke in sedeži pa čezmerno obrabljeni glede na število prevoženih kilometrov, ste lahko prepričani, da ima avtomobil precej več kilometrov, kot pa kaže števec.

Rabljena vozila Audi pri Porsche Inter Auto

Oglejte si ponudbo vseh rabljenih vozil znamke Audi!

Das WeltAuto – nakup rabljenih vozil v Porsche poslovalnicah

Kupovanje rabljenega avtomobila v Porsche poslovalnicah pod znamko Das WeltAuto je gotovo manj stresno kot pri posamezniku. Nakup je precej manj tvegan, saj avtomobile strokovno in podrobno pregledajo, preden zapustijo poslovalnice.

Vsa rabljena vozila iz ponudbe Das WeltAuto so natančno preverjena in vzdrževana. Za to obljubo storitev stoji odlična blagovna znamka, kjer ne sprejemajo kompromisov glede tehnike in videza vozila. Nakup rabljenih vozil iz ponudbe Das WeltAuto je varen nakup, kot tudi svetuje vodja rabljenih vozil pri Porsche Ljubljana, Rok Florjanc.

Vir: Finance Pro

Zakaj se odločiti za rabljeno vozilo? - rabljena vozila Das WeltAuto

Vsa rabljena vozila iz ponudbe Das WeltAuto so natančno preverjena, vzdrževana in popravljena. Za to obljubo storitev stojijo tudi naši partnerji, ki ne sprejemajo kompromisov glede tehnike in optičnega videza vozila. Nakup vozila iz ponudbe Das WeltAuto je varen nakup. Naši trgovci izpolnijo obširen kontrolnik za vsako novo odkupljeno rabljeno vozilo Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda ali Porsche ter tako kar najbolje preverijo vozilo.

Rabljena vozila Škoda

Za vas imamo vedno na voljo bogato zalogo vozil Škoda. Preverite bogato zalogo rabljenih vozil Škoda iz petih poslovalnic po Sloveniji.

Celotna zaloga rabljenih vozil Škoda

Škoda Citigo

Škoda Fabia

Škoda Octavia

Škoda Karoq

Škoda Kodiaq

Škoda Superb

Strokovno pregledana rabljena vozila pri Porsche Inter Auto

Ta strukturirani postopek ne dopušča nobenih nepravilnosti tako pri tehničnem kot tudi pri optičnem pregledu vozila. Stanje vozila kot tudi vse funkcije se temeljito pregledajo. In če so potrebne izboljšave, se priprava in popravilo vozila izvedeta zelo skrbno. Šele ko je vozilo popolnoma pripravljeno in urejeno, dobi oznako kakovosti Das WeltAuto. Sledeča dela se izvedejo na vsakem rabljenem vozilu.

Pri nakupu vozil, ki so ustrezno označena, pridobite vrsto ugodnosti: tehnična kontrola kakovosti,

profesionalna optična priprava vozila,

odkup starega vozila,

testna vožnja,

jamstvo za zamenjavo,

financiranje in zavarovanje,

originalna dopolnilna oprema.

Rabljena vozila SEAT pri Porsche Inter Auto

Celotna zaloga vozil SEAT

SEAT Ibiza

SEAT Leon

SEAT Arona

SEAT Ateca

SEAT Alhambra

Odkup vozil pri Porsche Inter Auto IZBERITE si vozilo na naši strani porscheinterauto.net, mi pa ODKUPIMO vaše vozilo. Hitro in preprosto! Bi želeli vaše rabljeno vozilo čim prej spraviti v promet? Ne želite izgubljati časa s številnimi potencialnimi kupci, pogajanji, prepričevanjem … in seveda kupom administracije? Nič lažjega, za vas imamo super ponudbo za odkup vašega vozila. Vse formalnosti bomo uredili mi, naše storitve bomo priredili vašim potrebam. Pri nas ni drobnega tiska, ni neprijetnih presenečenj pri cenitvi vozil, odkupu vozila, menjavi staro za novo ali staro za staro.

Prodaja rabljenih vozil Porsche Inter Auto – Das WeltAuto trgovci po Sloveniji

Porsche Ljubljana

Bravničarjeva ulica 5

1000 Ljubljana

Tel.: (+386) 1 58 25 300

http://www.porscheljubljana.com

Porsche Verovškova

Verovškova ulica 78

1000 Ljubljana

Tel.: (+386) 1 53 03 600

http://www.porscheverovskova.com

Porsche Maribor

Šentiljska c. 128a

2000 Maribor

Tel.: (+386) 2 65 40 300

http://www.porschemaribor.com

Porsche Ptujska cesta

Ptujska cesta 150

2000 Maribor

Tel.: (+386) 2 45 02 660

http://www.porscheptujskacesta.com

Porsche Koper

Ankaranska cesta 10

6000 Koper - Capodistria

Tel.: (+386) 5 61 16 500

http://www.porschekoper.com

Naročnik oglasnega sporočila je Porsche Inter Auto d.o.o.