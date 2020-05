Kupci so doma, Volkswagen omejuje proizvodnjo

Potem ko so bile avtomobilske tovarne v Evropi marca in večji del aprila zaprte, se je proizvodnja vozil konec prejšnjega meseca spet začela. To so storili tudi pri Volkswagnu, največjemu proizvajalcu avtomobilov v Evropi. Toda ta mesec bodo štiri dni vendarle omejili obseg proizvodnje in tako število izdelanih avtomobilov prilagodili dejanskemu povpraševanju na trgu.

Evropski avtomobilski trg ostaja ranljiv

Tako bodo začasno ustavili delo na dveh proizvodnih linijah, kjer izdelujejo volkswagen tiguana, volkswagen tourana in seat tarraca. Ob tem bodo še odpovedali eno izmeno na ločeni proizvodni liniji, kjer nastajajo novi golfi.

Iz Volkswagna sporočajo, da povpraševanje na Kitajskem presega tisto iz lanskega aprila, v Evropi pa bodo obseg proizvodnje še naprej prilagajali povpraševanju na trgu. Kljub sproščanju ukrepov proti širjenju epidemije s koronavirusom covid-19 so namreč kupci previdni in množično ne odhajajo v prodajne salone, saj je val ukrepov prek Evrope tudi povečal raven brezposelnosti.