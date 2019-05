Kraja leta: v 40 minutah ''sezuli'' 31 avtomobilov #foto

Chevroletev uradni prodajalec je naletel na neprijetno presenečenje, ko so jim v eni noči na kar 31 avtomobilih ukradli skupno 124 platišč z nameščenimi pnevmatikami. Očitno dobro izurjeni nepridipravi so svoje delo opravili v le 40 minutah in povzročili za skoraj 110 tisoč evrov škode.

Foto: Slidell Police Department 31 avtomobilov v 40 minutah

Precejšen šok je v soboto zjutraj doživel Matt Bowers, vodja prodajnega salona, ko je odkril, da je večina avtomobilov na parkirišču brez platišč. Razsežnost kraje so razkrile šele fotografije policije. Številne avtomobile so preprosto podložili z lesenimi količki, pod nekaterimi so pustili dvigalke, nekaj pa so jih položili kar na tla.

Čeprav se na prvi pogled zdi, da bi takšna kraja trajala precej časa, se motite. Kot so razkrili pri policiji, so delo opravili profesionalci, ki so točno vedeli, kako se kraje lotiti. Uspešno so onesposobili alarm in videokamere, prerezali ključavnico na vratih in na dvorišče zapeljali manjši tovornjak. Na območje so vstopili okoli treh zjutraj in 31 avtomobilov sezuli v le štiridesetih minutah.

Foto: Slidell Police Department

25 tisoč dolarjev nagrade za informacije

Natančno so vedeli, kje so nameščene kamere, saj jih med delom ni ujela niti ena, prav tako pa so uničili tisto, ki bi jih morala snemati med nalaganjem na tovornjak. Ker so podobne rope izvedli v Teksasu in Oklahomi, policija verjame, da za ropi stoji ista skupina ljudi.

Prodajalec avtomobilov zdaj ponuja 25 tisoč dolarjev nagrade (22 tisoč evrov) za informacijo, ki bo policijo pripeljala do storilcev. Polovico izplačajo ob aretaciji in polovico po uspešni obsodbi.

Foto: Slidell Police Department

Foto: Slidell Police Department