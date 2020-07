Koronavirus v Sloveniji odnesel še en športni spektakel

Foto: Uroš Modlic Organizatorji iz vrst AMD Gorica so morali danes odpovedati tako klasični Mahle reli Nova Gorica kot tudi Mahle Eco reli. Klasični reli je bil del FIA evropskega pokala in je uradni naslednik nekdanjega relija Saturnus.

"Sprejeti odločitev o odpovedi obeh je bila težka, a žal neizogibna. Kot organizatorji se zavedamo, da s športnega vidika, torej vidika navdušencev in podpornikov tega športa, to ni najboljša rešitev. S stališča organizatorjev, saj smo v preteklih letih dali največji poudarek na varnost gledalcev, tekmovalcev in preostalih sodelujočih na prireditvi, je odločitev jasna," sporočajo iz AMD Gorica, kjer so se lani s svojim relijem začeli potegovati tudi za vstop v elitno konkurenco relijev evropskega prvenstva.

Na najbolje obiskanih odsekih se zbere precej več kot 500 ljudi, med njimi je tudi skoraj nemogoče izpolnjevati pogoje predpisane razdalje. Tudi glavni pokrovitelj, nemški Mahle (kupili so nekdanjo šempetrsko Letriko), ni podpiral okrnjene izvedbe relija. To bi pomenilo odpoved najbolj priljubljenih hitrostnih preizkušenj.

Spremembe tudi v svetovnem prvenstvu. Prvi "pokoronski" reli v Estoniji (4.-6. september) bo sprejel do največ 16 tisoč gledalcev. Ti bodo morali vnaprej kupiti karte, razdelili jih bodo v 16 odsekov s po največ tisoč ljudmi. Ob tem bo lahko na reliju uradno še do 1.500 članov moštev in dva tisoč ljudi iz organizacijske ekipe.

Državno prvenstvo v reliju se je nedavno začelo v Velenju, nadaljevanje sezone je še zelo nejasno. Foto: Gregor Pavšič

Obseg športnih tekmovanj marsikje močno okrnjen

Državno prvenstvo v reliju se je sicer nedavno začelo v Velenju, ta konec tedna se v Rimu – tudi z udeležbo slovenske posadke Avbelj–Andrejka – prične tudi evropsko prvenstvo. Nadaljevanje slovenskega DP je ob odpovedi prireditve v Novi Gorici še precej nejasno. Tudi za avgust napovedani reli v Vipavski dolini je po naših podatkih zelo vprašljiv, odločitev pa naj bi bila znana še ta teden.

Pred dnevi so državno prvenstvo dokončno odpovedali v Nemčiji.

"Upamo in želimo si, da bomo vsi skupaj čim prej uspešno prebrodili težave, ki so nastale s koronavirusom. Organizacijski odbor obljublja, da bo vse svoje aktivnosti usmeril v organizacijo prireditve v prihodnjem letu, ki bo – tako kot vsa leta do zdaj – deležna nekaterih novosti. Na tem mestu bi se vsem radi zahvalili za dozdajšnje zaupanje in podporo. Vsekakor pa ju bomo v še večji meri potrebovali tudi v prihodnosti," še sporočajo iz AMD Gorica.