Korejska drzna limuzina kmalu tudi za Evropo #foto

Foto: Kia

Na cesti želi izstopati

Številni napovedniki so dodobra dvignili zanimanje za novo generacijo optime, končni rezultat pa ni razočaral. Sprednji žarometi LED se zarežejo globoko v blatnik, široka in ozka maska hladilnika poudari širino, kromirana linija se raztegne vse do zadnjih prtljažnih vrat, kjer so nameščeni še žarometi LED, ki se raztezajo čez celotno širino avtomobila.

Če je strešna linija nekoliko podaljšana in usločena, je optima še vedno štirivratna limuzina. Kot so poudarili pri Kii, vizualno nadgradnjo zaključijo vrata brez okvirjev in kromirani dodatki.

Večja od predhodnice

Z vstopom v novo generacijo je optima zrasla za 50 milimetrov in zdaj meri skoraj pet metrov (4.905 milimetrov). Prav tako je širša za 25 milimetrov (1.860 milimetrov) in nižja za 20 milimetrov (1.445 milimetrov). Zaradi daljšega medosja, ki zdaj meri 2.850 milimetrov, bi morala biti v potniški kabini še prostornejša.

Žal Korejci še niso pokazali potniške kabine, a ker bo prodaja na domačih tleh stekla že decembra, bo tudi ta skrivnost kmalu razkrita.

Foto: Kia