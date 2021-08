Končno: naslednik fiat punta se vrača čez dve leti

Stellantis bo novega punta naredil na že poznani arhitekturi CMP, na kateri slonijo novi peugeot 208/2008, opel corsa, citroën C4 in drugi modeli iz skupine. A Stellantis bo za punta nekoliko posodobil obstoječo arhitekturo, ki bo kasneje potem uporabljena tudi pri drugih modelih.

Čez dve leti punto, čez tri je na vrsti Lancia

Glede na videno v predstavitvi bo Fiat svojega punta lansiral leta 2023. Na voljo bo z blagohibridnimi motorji in kot polni hibrid, leto kasneje bo na ceste zapeljala še električna različica. V predstavitvi je možno zaslediti tudi načrte o novi lancii ypsilon, očitno bo slonela na enaki arhitekturi kot punto in bo na ceste zapeljala leta 2024.

Fiat je bil v zgodovini poznan po svojih mestnih avtomobilih. Panda in 500 sta še danes najbolje prodajana modela med majhnimi mestnimi avti v Evropi, punto pa je bil prav tako uspešnica. Ne smemo pozabiti niti na modela bravo in brava, a Italijani so vso trdo delo s prepoznimi in neučinkovitimi rešitvami uspešno uničili. Leta 2018 je s proizvodnega traku zapeljal zadnji punto in vse od takrat se ni vedelo, ali lahko pričakujemo njegovega naslednika.

Družinske vezi se bodo znova stkale

Tretja generacija punta, zadnja generacija preden so pri Fiatu prenehali s proizvodnjo, je slonela na General Motorsovi arhitekturi, namenjeni majhnim mestnim avtom. Na njej je slonela tudi opel corsa D (2006-2014) in corsa E (2014-2019). S prevzemom Opla s strani Stellantisa se je corsa preselila na njihovo arhitekturo CMP, to bo zdaj storil tudi punto in dva mestna avtomobila bosta zopet spletla družinske vezi.