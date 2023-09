Koliko stari tovornjaki vozijo mimo nas? Podatki niso dobri.

Novejši tovornjaki imajo že številne asistenčne sisteme, med njimi tudi že sisteme zaznavanje trka in samodejno zaviranje. Toda dejstvo je, da so tovornjaki v Evropski uniji v povprečju zelo stari. Povprečna starost tovornjaka je sodeč po letošnji raziskavi 14,2 leta, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA).

Tudi če bi se za nove tovornjake uzakonili varnostno-vozniški asistenčni sistemi, ki bi lahko preprečili ali vsaj omejili posledice naletov, bo zamenjava flot tovornjakov trajala več deset let.

Najstarejše tovornjake imajo v povprečju Grki, in sicer kar 22,7 leta, najmlajše pa v Avstriji (6,6 leta) in na Danskem (7,5 leta). V Sloveniji so tovornjaki v povprečju stari 9,7 leta, na Hrvaškem 14,3 leta, na Madžarskem skoraj 13 let. Izstopajo Slovaki, kjer so tovornjaki v povprečju stari že 15,6 leta, še bolj pa Čehi - tamkajšnji tovornjaki so v povprečju stari že skoraj 18 let. Romunski tovornjaki mejo 18 let že zanesljivo presegajo, v Italiji je ta starost celo nad 19 let.

Tudi na zahodu Evrope, na primer na Portugalskem in v Španiji, so tovornjaki v povprečju starejši več kot 14 oziroma 15 let. Nemški tovornjaki na drugi strani v povprečju ne dosegajo starosti 10 let.

Med vsemi vozili so tako prav tovornjaki v Evropski uniji najstarejši. Povprečna starost osebnega avtomobila znaša 12 let, enako tudi kombija, pri avtobusih pa je povprečna starost slabih 13 let. Le osem držav v EU ima v povprečju avtobuse mlajše kot deset let, v Romuniji so avtobusi v povprečju stari celo več kot 20 let.

Američani želijo uzakoniti samodejno zaviranje v sili tudi za tovornjake

Sistemi za samodejno prepoznavo nevarnosti in samodejno zaviranje v sili (AEB) so v novih osebnih avtomobilih že obvezni, za tovornjake to še ne velja. Tak predlog zakona pa so letos predstavili v ZDA. Po raziskavi Inštituta za prometno varnost IIHS bi taki sistemi v tovornjakih lahko preprečili 41 odstotkov naletov od zadaj.

Podatki IIHS sicer navajajo leto 2018, a vendarle - v tem letu so imeli v ZDA 200 tisoč nesreč tovornjakov, v katerih je bilo središče udarca sprednji del tovornjaka. Po oceni IIHS bi sistem AEB pomagal pri približno 87 tisoč nesrečah velikih tovornjakov. Ameriški vladni odbor za transport je poleg tega ocenil, da bi dodatek AEB v tovornjake stal manj kot 300 ameriških dolarjev, kar je krepko manj kot odstotek vrednosti novega tovornjaka.

Letno bi samo v ZDA preprečili 19 tisoč nesreč

Leta 2018 je v nesrečah velikih tovornjakov v ZDA umrlo 4.951 ljudi, od tega jih 541 v času nesreče ni bilo potnikov v tovornjaku. To so bili torej pešci, kolesarji in podobno. Ranjenih je bilo 150 tisoč ljudi, od tega tri tisoč tistih zunaj tovornjaka.

Ameriški odbor za prometno varnost NHTSA navaja letno povprečje 60 tisoč nesreč, ko gre za nalet večjega tovornega vozila v druge udeležence prometa. Z novimi varnostnimi sistemi bi po oceni NHTSA lahko preprečili več kot 19 tisoč teh nesreč in rešili 155 življenj oziroma več kot 8.800 poškodovanih oseb.

Kako učinkovito je samodejno zaviranje pri tovornjakih?

Preizkusi takih sistemov v praksi so pokazali, da je samodejno zaviranje zelo učinkovito pri nizkih hitrostih, več težav pa je pri zaviranju ob potovalni, a še vedno precej povprečno visoki hitrosti. Pomanjkljivosti sistemov so se pokazale tudi v križiščih oblike črke T ali pri zavijanju v levo, prav ta dva scenarija pa veljata za najpogostejša pri nesrečah tovornih vozil.