Ko so dobavitelji Kitajci, je cena lahko veliko nižja

Thomas Schaefer, predsednik Volkswagna, je že poleti napovedal velik varčevalni sveženj pri največjem evropskem proizvajalcu avtomobilov. Privarčavati želijo deset milijard evrov, podrobnosti tega načrta pa naj bi predstavili še letos. Schaeffer je medtem na srečanju z zaposlenimi povedal, da se ne bodo mogli izogniti niti zmanjševanju števila zaposlenih.

“Stare strukture poslovanja, procesi in visoki stroški našo znamko delajo nekonkurenčno,” je dejal Schaffer. Pri Volkswagnu sicer poudarjajo, da bodo veliko večino privarčevanega denarja dobili iz drugih naslovov in ne na račun števila zaposlenih. Več bo predčasnih upokojitev, je poudaril Gunnar Kilian, ki je v upravi Volkswagna zadolžen za področje kadrovanja.

“Končno moramo biti dovolj pogumni, da zavržemo stvari, ki se znotraj podjetja podvajajo in so za nas le balast,” je dodal Kilian.

Kitajski dobavitelji so cenejši

Za večjo konkurečnost na trgu pa bodo morali v Wolfsburgu predvsem izboljšati zanimanje za svoje avtomobile na Kitajskem. Za tamkajšnje kupce bodo do leta 2026 razvili novo platformo električnih avtomobilov, ki bo z baterijami in elektromotorji prilagojena prav potrebam kitajskih kupcev.

Ta platforma bo izpeljanka že znane modularne platforme MEB, dobavitelji zanjo pa bodo predvsem kitajska podjetja. Razvojniki nove platforme so povedali za zanimiv primer in da so digitalni merilniki, ko so jih kupili od kitajskega in ne več globalnega dobaviteljaj, kar 37 odstotkov cenejši. Prav strošek proizvodnje in posledično bolj konkurenčna cena na trgu sta glavna motiva take platforme.