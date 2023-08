Kljub zasoljenim cenam proti novemu rekordu

Po besedah Stephana Winkelmanna bi lahko Lamborghini letos prvič prodal več kot deset tisoč avtomobilov. Ambiciozna napoved stoji na podlagi odličnih rezultatov v letošnjem prvem polletju.

Skoraj pol milijarde dobička v pol leta

Italijanska znamka supešportnih avtomobilov je prodala oziroma kupcem dostavila rekordnih 5.341 avtomobilov, kar je bilo 4,9 odstotka več kot v prvem polletju lanskega leta. Prihodki so se povečali za 6,8 odstotka na 1,42 milijarde evrov, dobiček pa je znašal 456 milijonov evrov.

Do leta 2027 bodo v razvoj hibridnih in tudi prvega električnega avtomobila vložili 1,9 milijarde evrov. Prvi priključni hibrid znamke Lamborghini, to bo naslednik aventadorja, je razprodan že do leta 2026.

Lamborghini je lani prodajo zaključil pri 9.200 avtomobilih, med katerimi je bil najuspešnejši športni terenec urus. Ta brez davka stane okrog 200 tisoč evrov. Za primerjavo, konkurenčni Ferrari je lani dostavil 13.200 novih avtomobilov. Sedeža obeh podjetij sta manj kot 40 kilometrov narazen.